Cappella del Barolo: 20 anni di arte nel cuore di Langa

Cappella del Barolo. Cappella delle Brunate. Cappella della Santissima Madonna delle Grazie. Cappella dei Ceretto. Quanti nomi per un luogo che alla fine poi, per essere precisi, cappella non lo fu mai, perché mai fu consacrata. Eppure ormai un'icona in terra di Langa, grazie alla lucida follia di un produttore di vino capace di guardare oltre in tempi non sospetti.

È il 1997 quando Bruno Ceretto inciampa per caso in David Tremlett. L'artista era stato chiamato a realizzare una serie di wall drawings al Castello di Barolo. Nasce un'amicizia. E da lì la scintilla di un'idea.

Cappella del Barolo (foto Stefania Spadoni)

Quando i Ceretto avevano acquistato i vigneti sulla collina di Brunate si erano ritrovati una piccola costruzione per il ricovero degli attrezzi. Non un semplice capanno però. Un edificio solenne, in tutto e per tutto simile a una cappella. Esterno di mattoni rossi, un vero e proprio abside nella parte posteriore.

Nasce l'idea di affidare la cappella a Tremlett che accetta e coinvolge l'amico Sol Lewitt, artista concettuale statunitense. Lui si occuperà degli esterni, che renderà un carosello di colori accesi, mentre l'artista inglese si riserva l'intervento sugli interni, che resteranno comunque vuoti, con grandi campire in tinte morbide, stese col palmo della mano.

L’interno della cappella del Barolo

“Non lo penso come chiesa, e neppure come edificio, quadro oppure scultura. Lo penso come oggetto, opera d'arte, per la quale usare il colore” dirà Lewitt. E Tremlett: “Abbiamo voluto accendere il fuoco sulla collina”.