Capri e Anacapri da riscoprire al largo in vela o dall’alto di terrazze con vista 360

RELAX E SHOPPING

Un soggiorno o un weekend sono anche l'occasione per scoprire, dopo una lunga giornata di sole e di mare, il piacere di atelier familiari, rinnovati dalle nuove generazioni per uno shopping “only in Capri”.

Il caftano Eco Capri in cotone con stampa lucertole è anche nello shop on line (420 €, www.manecapri.com).

E' il caso, per esempio, di Laboratorio Capri La Sartoria Gigino, con i suoi fondatori Luigi e Maria Luisa, ha vestito di colorati look capresi le estati del jet-set anni '60. Dieci anni fa con l'ingresso di Michele e Augusto, l'attività della sartoria si è evoluta in Laboratorio Capri, una collezione che raccoglie un network di pezzi fatti a mano con il savoir faire degli artigiani dell'isola. Il negozio è in via Ignazio Cerio 6.

Nella cornice, originale della mostra di Franco Moschino “X anni di kaos”, 1993, una giacca iconica con bottoni gioiello dei primi anni ’90 del designer e una borsa della collezione Icons di Gianni Versace. La giacca Moschino € 2.690, la borsa Gianni Versace 2.100 €.

Diversa la storia di Wonderland. Il nonno cuciva i pantaloni capresi in meno di dieci minuti, oggi i due nipoti Alessandro e Tania vantano una collezione di vintage che ha clienti in tutto il mondo (in inverno lavora solo il sito web) e che raccolgono con appassionato expertise. Hanno iniziato nel 2012 e questa è la nona estate. Accanto alla raccolta pre-loved, una ricerca di brand emergenti italiani che producono collezioni a ridotto impatto ambientale. Il negozio è in via Camelelle 63.

Orecchini chandelier con gocce di acquamarina e diamanti.

Terzo indirizzo da segnarsi La Campanina. Nome e gioiello-simbolo dal 1950 della famiglia Federico (con Marcello e Roberta è arrivata alla terza generazione), che racconta l'isola con pezzi unici, pietre di colore e materiali insoliti, preziosi ma anche facili da indossare. Accanto alle creazioni di gioielleria, la selezione di orologi Rolex, partner di lunga data, a cui la boutique a dedicato una vetrina nella nicchia d'angolo e uno spazio interno totalmente rinnovato. Il negozio è in via Vittorio Emanuele 18.