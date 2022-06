Capri, guida alla Dolce Vita contemporanea fra yoga e taxi rosa

Ascolta la versione audio dell'articolo

È iniziata presto l'estate a Capri. Già ai primi di maggio non si trovava un tavolino libero in piazzetta, e dopo qualche giorno è cominciata la sfilata degli yacht dei vip, aperta da Kourtney Kardashian e Travis Barker, Heidi Klum con il marito e molti altri in incognito. Non vedevano l'ora di tornare, e già ora è molto difficile prenotare una suite per l’estate. «Ci aspettiamo una stagione esplosiva», dice Mario Petraroli, direttore marketing del Capri Tiberio Palace, sollevato dalle prenotazioni con largo anticipo e per periodi più lunghi. «Con un inizio di stagione così, speriamo che il flusso continui fino all’autunno».

I due anni di pandemia non hanno tolto la voglia di viaggiare, e anzi un po' di Dolce Vita ha il sapore della ricompensa. Non per ribadire un concetto trito e ritrito, ma perché se proprio vogliamo esemplificare questo slogan tanto caro agli estimatori stranieri, Capri ne è la dimostrazione tangibile. In quale altro posto al mondo puoi pranzare all'ombra di un limoneto o sederti a bere un caffè con altissime probabilità che sotto un qualsiasi cappello o dietro un paio di occhiali scuri si celi una star, un tycoon o un premio Pulitzer?

«Il punto è che Capri è il posto più bello del mondo. Ci sarà pure un motivo se l'imperatore romano Tiberio, che era Putin e Trump allo stesso tempo, ha mollato tutto per trasferirsi qui?», dice Antonio Monda che insieme a Davide Azzolini organizza il festival letterario Le Conversazioni, un salotto all’aperto con intellettuali del livello internazionale in piazzetta Tragara, sullo sfondo dei faraglioni, e a Villa San Michele ad Anacapri. Fino al 3 luglio, tra gli altri, Monda discuterà del tema del tradimento con il romanziere americano Atticus Lish e Frank Miller, l’autore del celebre fumetto Sin City.

Capri Palace

Di questa bellezza toccante si ha dimostrazione sulle terrazze del Capri Tiberio Palace, quelle delle camere eclettiche e colorate, con i pavimenti in ceramica dipinta a mano, divani e lettini bianchi tra i banani rigogliosi e quella del ristorante, dove si può ordinare a qualunque ora un piatto di alici fritte ripiene di mozzarella e friarielli, un drink con pizza o una cena a lume di candela con piatti campani in versione gourmet. Da lì si domina l'isola, il via vai, l'orto, dove lo chef Nello Siani coltiva amore le sue verdure biologiche, e dove ci si risveglia al mattino con un saluto al sole sotto il pergolato.

La Fontelina Beach Club

È la Dolce Vita secondo i rituali di oggi, yoga e meditazione innanzitutto, senza trascurare le buone abitudini. Un taxi decappottabile rosa confetto come a Miami per la spola mare-piazzetta e un giro da Canfora per i sandali su misura: il capostipite Amedeo disegnava il contorno del piede delle clienti su un quadernone, e tra le pagine si trova l’impronta della «Signora Kennedy (moglie del presidente americano)». E le infradito di Jackie con la catenella sono tuttora un best seller in vetrina.