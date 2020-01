Capri, Hotel La Palma chiuso la prossima estate? L’isola insorge

La paventata chiusura del La Palma ha fatto tanto scalpore da mobilitare anche Federalberghi . «Siamo pronti a forme di protesta clamorose – ha detto Sergio Gargiulo, presidente di Federalberghi Isola di Capri – L’albergo non può restare chiuso, recherebbe grave danno all’immagine dell’isola, oltre a danneggiare i lavoratori e più in generale il turismo di Capri e anche della Campania». Gargiulo fa presente che, se il motivo della chiusura sono i lavori di ristrutturazione, c’è evidentemente un errore di valutazione. «I lavori edili a Capri non sono consentiti durante la stagione turistica quindi prima di ottobre non sarà possibile ristrutturare un bel niente ».

Per la proprietà un boomerang

La decisione di chiudere sorprende e preoccupa anche per i danni che potrebbero derivare allo stesso hotel La Palma. Secondo informazioni fornite da chi vi lavora, ci sarebbero prenotazioni per camere, eventi, meeting arrivando a una occupazione del 70%. Tra gli eventi spicca poi la presentazione della nuova collezione “Cruise 2021” di Chanel, quest’anno per la prima volta programmata fuori da Parigi. Insomma, si ci domanda, bisognerà risarcire tutti quelli che hanno prenotato. Ma infine chi risarcirà il buon nome dell’isola di Capri?