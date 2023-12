Car, nel 2024 parte il piano di ampliamento da 250 milioni

L’interesse per il progetto ha coinvolto soggetti privati come Prologis, che collaborerà allo sviluppo della parte tra il Car e la via Tiburtina. Valter Giammaria, Presidente del Car, esprime ottimismo sulla possibilità che il progetto si concluda senza ritardi causati da difficoltà burocratiche: «La parte progettuale, fortemente condivisa con gli enti competenti, è definita e c’è buona collaborazione con il Comune per cui sono confidente in un rapido iter autorizzativo».

Il progetto ha anche un’anima sostenibile: il nuovo Car avrà una gestione efficiente del sistema idrico (smart water management), l’utilizzo di fonti rinnovabili per il consumo energetico, un ciclo dei prodotti e dei rifiuti mirato alla riduzione dell’impatto ambientale e processi digitali per monitorare la sostenibilità della struttura e la qualità del costruito.

Il progetto di ampliamento renderà il Car un hub di servizi innovativi, connessi alle principali attività del centro, in cui la didattica, l’education e la ricerca in ambito agroalimentare punteranno a rendere il Car un centro all’avanguardia sia per le grandi imprese sia per le piccole produzioni e attività locali che troveranno in questo luogo il punto di riferimento per crescere in un’ottica di filiera. E inoltre sarà possibile coinvolgere visitatori esterni per promuovere con esperienze dirette cambiamenti comportamentali verso la circolarità e la corretta alimentazione.

