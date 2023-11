Car of the Year 2024, ecco le 7 vetture finaliste del premio Auto dell’Anno. Una cinese in finale

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Car of The Year, con l’annuncio delle 7 finaliste è partito il conto alla rovescia per l’assegnazione di uno dei premi più importanti del settore automotive. Le sette sono destinate a giocarsi una sfida che si annuncia come sempre serrata. Toccherà alla giuria designare il modello che più si avvicina alle caratteristiche richieste. Eccole in ordine alfabetico: Bmw Serie 5, Byd Seal, Kia EV9, Peugeot 3008, Renault Scenic, Toyota C-HR e infine Volvo EX30.

L’auto dell’anno sarà annunciata il 26 febbraio a Ginevra

Da regolamento ciascuno dei 59 giurati, la giuria composta da giornalisti specializzati di 22 Paesi europei, ha scelto in forma anonima la propria lista di finaliste. L’elenco finale non è altro che il risultato delle 7 auto più votate. Da ora però si farà sul serio, perché le auto scelte da oggi fino al giorno della finale prevista per il 26 febbraio alla vigilia del Salone dell’automobile di Ginevra dovranno convincere la giuria di essere le migliori auto fra quelle lanciata nel 2023.

Loading...

Tutte o quasi all’insegna della mobilità elettrica

Tutto o quasi le vetture prescelte hanno un tratto comune: sono quasi tutte elettriche, alcune solo EV come Byd Seal, la Kia Ev9, la Renault Scenic e la Volvo EX30. Altre prevedono una variante 100% elettrica come Bmw i5 e la Peugeot 3008 che per ora è stata lanciata in modalità a batteria, ma verrà affiancata da soluzione termiche. L’unica a non prevedere nessun tipo di soluzione a sola batteria è la nuova generazione della Toyota C-HR che è comunque plug-in.

Nessuna italiana, ma debutta per la prima volta una cinese

Anche quest’anno fra el sette non c’è nessun modello italiano. Del resto nella lista iniziale della ventotto papabile era prevista soltanto la Nuova Fiat 600e. Andandi a ritroso nella passate edizioni, quella di quest’anno sarò la 60esima per trovare un’italiana vittoriosa dobbiamo fare un salto di oltre 10 anni. Era il 2008 e a vincere il Car of The Year era stata la Fiat 500. In compenso per la prima volta un modello cinese la Byd Seal è entrata fra le sette candidate.