Carabiniere ucciso, Cerciello Rega «aveva dimenticato l’arma» È quanto riferito dagli inquirenti in conferenza stampa sul caso del vicebrigadiere freddato a Roma. «Gli indiziati sono stati individuati e interrogati dai magistrati nel rispetto della legge» di Nicola Barone

3' di lettura

«Aveva dimenticato l'arma, è stata probabilmente una dimenticanza, ma ciò non toglie che non aveva alcuna possibilità di reagire». È quanto riferito dai carabinieri in conferenza stampa sul caso del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ucciso alcuni giorni fa a Roma. La pistola è stata rinvenuta nel suo armadietto in caserma «e il motivo perché fosse lì lo sa solo lui. L'unica cosa che sappiamo è che aveva con sé le manette e che era in servizio». Comincia a farsi mano a mano più definita la sequenza degli eventi della notte fra giovedì e venerdì scorsi in cui ha trovato la morte il giovane militare di Somma Vesuviana.

Sin dall'inizio la vicenda lasciava molti punti oscuri, non rischiarati dal castello di notizie frammentarie in mano agli inquirenti, compresa la dinamica dell'incontro con i due responsabili della tentata estorsione nel quartiere Prati, risultato poi fatale. «Non immaginavano di trovarsi di fronte una persona con un coltello di 18 centimetri, e non si aspettavano neanche di essere aggrediti nel momento in cui si qualificavano come carabinieri», ha spiegato il comandante provinciale di Roma Francesco Gargaro. Aggiungendo che «si trattava di un servizio che a Roma si fa ogni giorno, o quasi».

Ulteriori particolari emergono sulla procedura operativa seguita. In merito alla quale viene ora confermata dai carabinieri la presenza sul posto di quattro pattuglie pronte a intervenire (« non dovevano essere visibili per non pregiudicare l'operazione e che sono intervenute pochi minuti dopo l'allarme»). Ma sarebbe stata la vicinanza dell'albergo dove si sono rifugiati Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjorth («80 metri») a impedirne nell'immediatezza l'arresto. In ogni caso, a giudizio di Gargaro, «la ricostruzione attenta e scrupolosa ha dimostrato la correttezza e regolarità di questo intervento, analogo e ricorrente» nella Capitale.

In prima battuta l'indicazione che autori del furto dello zaino fossero stati due maghrebini arrivava dall'uomo derubato dello zaino. «Ha parlato di due persone di carnagione scura», sottolinea il procuratore aggiunto di Roma Michele Prestipino. Questo «perché aveva il timore di dire che conosceva gli autori dell'omicidio. Non voleva essere associato al fatto. Solo dalle immagini si è scoperto l'antefatto».