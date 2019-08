Carabiniere ucciso a Roma, la cronistoria e le tappe della vicenda Queste le tappe salienti della vicenda ricostruita dagli inquirenti in base alle testimonianze, agli interrogatori e alle immagini delle telecamere di An.Ga.

Undici coltellate, di cui una al cuore. Non c'è stato nulla da fare per il giovane vice brigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso nella notte del 26 luglio nel centro di Roma mentre era in servizio. Trasportato in condizioni disperate in ospedale, il 35enne di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, è morto poco dopo il ricovero. In mattinata, al termine di una serrata caccia all’uomo, i carabinieri hanno fermato due studenti statunitensi in un hotel nei pressi di via Pietro Cossa, la strada nel quartiere Prati dove è avvenuto l’omicidio. I ragazzi sono entrambi americani, nati a San Francisco in California. Si tratta di Gabriel Christian Natale-Hjorth e Finnegan Lee Elder, 18 e 19 anni. Dopo un lungo interrogatorio uno di loro è crollato. «Sono stato io» ha detto quest'ultimo.

Queste le tappe salienti della vicenda ricostruita dagli inquirenti in base alle testimonianze, agli interrogatori e alle immagini delle telecamere a circuito chiuso

Ore 23 e 30 del 25 luglio

Sergio Brugiatelli, 47enne con piccoli precedenti, è in piazza Trilussa a Trastevere con un amico di nome Meddi. I due vengono avvicinati dai due americani che chiedono se hanno droga, in particolare cocaina, da vendere. Brugiatelli non ce l’ha, ma dice loro che è in grado di recuperargliela.

Ore 00 e 30 del 26 luglio

Brugiatelli e i due ragazzi si incamminano verso piazza Mastai a Trastevere. Il primo cerca il suo amico Italo, che vende droga e lo invita a raggiungerlo dall’altra parte di viale Trastevere, angolo via Cardinale Merry del Val. Brugiatelli e il ragazzo con i capelli biondi (Natale-Hjorth, l’unico, pare, in grado di parlare italiano, ndr) vanno verso Italo, mentre Finnegan Lee Elder resta seduto sulla panchina della piazza, dove Brugiatelli aveva lasciato lo zaino e la bicicletta.

Ore 01 e 15 del 26 luglio

L'incontro tra Italo e il ragazzo biondo avviene vicino al cinema Alcazar. Italo, ricevuti i soldi, gli consegna un involucro di carta stagnola (non sarà droga ma tachipirina tritata, ndr). All’improvviso arrivano due persone su un motociclo, sono appartenenti alle forze dell’ordine che bloccano Italo. Sergio e il ragazzo biondo si allontanano in direzioni diverse. Tornato in piazza Mastai, Sergio apprende dall'amico Meddi che l’altro giovane si è dato alla fuga portando via lo zaino. Sergio torna indietro e contatta le forze di polizia intervenute poco prima.