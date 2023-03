Carabinieri, ne mancano 12mila e sono sempre più anziani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mancano quasi 12mila carabinieri e l’età media, sempre più alta, a causa del blocco del turn over scontato negli anni passati, può porre delle criticità, specie nei reparti dove servono «reattività e prestanza fisica». Il generale Teo Luzi, Comandante dei Carabinieri, ha chiesto al Parlamento attenzione sulle necessità dell’Arma, partendo dal bene più prezioso: le risorse umane.

Reclutamento straordinario e requisiti

Per la «piena efficienza» servirebbe un reclutamento straordinario. E pensando in prospettiva, ma non solo, servono tecnici informatici, hacker etici, persone capaci di destreggiarsi con le criptovalute, il metaverso e la criptofonia, che l’Italia non ha a sufficienza.

Dotazione attuale di 108mila militari

L’Arma conta 108.663 carabinieri, a fronte di una forza prevista di 120.541 militari: ne mancano dunque quasi 12mila, il 10% dell’organico. Un deficit che incide soprattutto sulle unità minori - Stazioni, Tenenze e Compagnie Carabinieri - ovvero il reticolo di prossimità del sistema della sicurezza pubblica nazionale. In pratica manca il personale corrispondente a circa 800 Stazioni di media consistenza. E c’è un progressivo invecchiamento del personale.

Età media di oltre 44 anni

Oggi l’età media è di oltre 44 anni. Nonostante questo, i Carabinieri non hanno chiuso nessuna caserma, ha precisato Luzi in audizione alle commissioni Difesa prima della Camera e poi del Senato, e non intendono farlo. Sono impiegati in tanti ambiti, dal contrasto alle mafie alla tutela del lavoro, 800 operano oltre i confini nazionali. Ma con la ripresa del turn over è previsto solo un «parziale ripianamento» entro il 2025: servirebbe un ulteriore arruolamento di 5mila carabinieri. Andrebbero a vantaggio delle periferie delle grandi città, ha spiegato il generale, che «scontano maggiormente la percezione di insicurezza».

Aumentati i femminicidi

Bisogna comprendere pienamente i fenomeni e prevenire, quando possibile. Ad esempio gli omicidi nell’ultimo decennio sono diminuiti del 33%, da 483 del 2013 ai 323 del 2022, ma sono aumentati i femminicidi. In generale «i dati - ha osservato Luzi - dicono che la situazione va meglio ma la gente si sente più insicura e su questo dobbiamo riflettere».