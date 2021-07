Marchio sonoro, per la registrazione serve il carattere distintivo

3' di lettura

Anche i suoni possono essere registrati come marchio dell'Unione europea, devono però rispettare gli stessi requisiti applicabili a tutte le altre tipologie di marchio: il marchio deve essere nuovo e avere «carattere distintivo», ovvero permettere al consumatore di riferimento di identificare i prodotti o servizi come provenienti da una determinata impresa. Il principio è stato confermato dalla sentenza nella causa T-668/19 depositata dalla Corte di Giustizia Ue il 7 luglio 2021. A rivolgersi al giudice europeo la multinazionale produttrice a livello globale di imballaggi in metallo e vetro per bevande, dopo che era stata respinta la sua domanda di registrazione di marchio sonoro presentata presso l’ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo).

Il contenuto del file audio respinto

L’azienda, nel file, riproduceva il suono dell’apertura di una lattina di bevanda, seguito da un silenzio di circa un secondo e poi da un gorgoglio di circa nove secondi. La registrazione era stata richiesta per diverse bevande nonché per contenitori in metallo per il trasporto e il deposito.L’Euipo, pronunciandosi, per la prima volta, sulla registrazione di un marchio sonoro presentato in formato audio, ha respinto la domanda poiché il marchio richiesto era privo di carattere distintivo. Fornite precisazioni quindi sui criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi sonori e sulla percezione di tali marchi in generale da parte dei consumatori.

L’individuazione del carattere distintivo



Il segno sonoro - precisa la Corte - deve possedere una certa pregnanza che consenta al consumatore interessato di percepirlo come marchio e non come un elemento di natura funzionale o un indicatore senza caratteristiche intrinseche proprie . Pertanto, il consumatore dei prodotti o dei servizi di cui trattasi deve poter fare il collegamento con la loro origine commerciale mediante la semplice percezione del marchio, senza che esso sia abbinato ad altri elementi quali, in particolare, elementi denominativi o figurativi, o anche un altro marchio.

I diversi tipi di marchio e la diversa percezione

L’Euipo richiama il fatto che la percezione media non è univoca, ma differisce a seconda dei tipi di marchio: denominativo, figurativo, sonoro o di forma, come quelli tridimensionali consistenti nella forma del prodotto stesso o della sua confezione. Di conseguenza, il Tribunale osserva che il suono emesso al momento dell’apertura di una lattina è effettivamente considerato un elemento puramente tecnico e funzionale. Questo suono non può essere percepito come indicazione dell’origine commerciale di uno specifico prodotto.

Non solo: il pubblico di riferimento, sentendo il successivo gorgoglio, associa immediatamente il suono delle bollicine a bevande gasate ma senza individuarne una specifica. Quindi gli elementi sonori e il silenzio di circa un secondo, considerati nel loro insieme, non posseggono alcuna caratteristica intrinseca che consenta loro di essere percepiti dal pubblico come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti.