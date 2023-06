“Carbon neutrality” in Asia: quali difficoltà e opportunità (anche per le aziende italiane)

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Con la crescita annuale di 80 milioni, si stima che la popolazione mondiale raggiungerà i 10 miliardi di persone nel 2050. L’Asia sarà più del 50% e quindi il continente chiave per raggiungere gli obiettivi di “carbon neutrality” globale. In vari studi di rischi geografici, i mega-centri urbani asiatici come Nuova Delhi, Jakarta, Shanghai, Tokyo sono indicati come i più esposti del mondo a inquinamento e vulnerabilità climatiche.

Attualmente 137 nazioni hanno formalizzato specifici obiettivi “zero carbon”. Due di esse sono già “carbon negative” (Bhutan, Suriname). Sei nazioni hanno deciso di diventare neutre nel 2030 – 2045, mentre 124 delle rimanenti hanno lo faranno per il 2050. Incluse in questo gruppo sono nazioni asiatiche come Bangladesh, Giappone, Pakistan, Vietnam. Altre nazioni hanno previsto targets più lontani come Cina e Indonesia (2060), Tailandia (2065), India (2070), mentre altre come le Filippine hanno dichiarato un target di riduzione, non di neutralità.

Loading...

Un’analisi McKinsey pubblicata nel gennaio 2022 stima che la trasformazione dell’economia globale per raggiungere la carbon neutrality richiede 9,2 trilioni di dollari ogni anno fino al 2050, un totale di 275 trilioni. Questa è una cifra enorme, uguale al 7,5% del prodotto interno lordo dell’intero pianeta e 3,5 trilioni di dollari in più rispetto a quanto oggi viene già annualmente speso per diminuire l’impatto dei fossili e aumentare le fonti alternative.

Quali sono le difficoltà e le opportunità per le nazioni asiatiche ? L'Asia contiene nazioni con livelli di reddito ancora emergenti. Si stima che a causa di ciò le necessarie spese di capitale possano raggiungere il 10% del loro prodotto interno lordo, una volta e mezzo di più rispetto ad altre regioni come Europa e Stati Uniti, e che supportare tale capitale sarà anche più sfidante in queste regioni.

Partiamo dalla Cina vista la sua generale importanza, e la sua notevole quantità di emissioni attuale (circa 25% del mondo) in un contesto di continuo e accelerato sviluppo economico. La Cina sta facendo progressi grazie ad avere incluso già nella scorsa decade target obbligatori su energia e carbon intensity nei suoi piani quinquennali. Questi vengono implementati a diversi livelli di governo e monitorati come KPIs (indicatori chiave di prestazione) obbligatori per i vari funzionari di governo. Nel settembre 2020, oltre al suo carbon neutrality target entro il 2060, la Cina ha anche dichiarato la riduzione nella sua carbon intensity (emissioni per unità di crescita economica) di più del 65% entro il 2030.