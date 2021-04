Carbonara diventa Carebonara. In un cortometraggio Barilla l’origine della pasta e il suo potere di unire le persone

In un periodo difficile come questo, dove le persone desiderano la normalità dopo oltre un anno duro di pandemia, semplici gesti possono fare la differenza. Barilla insieme a Food For Soul invita tutti il 6 aprile a partecipare al #CarbonaraDay con lo stesso spirito: preparare la propria ricetta di carbonara preferita da offrire a qualcuno a cui teniamo.

“Massimo Bottura, con la sua meravigliosa “Food For Soul”, ci ha dato l’opportunità di completare, ancora una volta, quella che dovrebbe essere la missione di una buona Impresa: contribuire al benessere della comunità. Per Barilla, Carebonara ha un significato molto più importante del semplice mangiare, è prendersi cura degli altri facendolo nel modo che più la rappresenta e cioè celebrando la pasta per il suo fantastico potere di unire le persone”, ha commentato Luca Barilla, Vice Presidente del Gruppo Barilla

“Questo film - ha spiegato Alessio Gianni, Vicepresident Digital Marketing - è un tributo, in forma cinematografica, alla pasta, che da sempre unisce le persone e le culture. In questa quarta edizione del Carbonara Day siamo felici di raccontare la leggenda della nascita del piatto di pasta più amato e discusso al mondo. Lo facciamo con un cortometraggio. È un nuovo modo di fare comunicazione, che affianca alle campagne pubblicitarie un linguaggio più autoriale e che grazie a piattaforme come YouTube ci permette di raggiungere le persone anche con contenuti lunghi, all’incrocio tra advertising ed entertainment”.



"Il tema promosso quest’anno dal Carbonara Day ha un significato speciale: è un invito ad unirsi, a condividere, dimostrando che una ricetta ha il potere di farci sentire parte di una famiglia globale e ricordandoci come il cibo giochi un ruolo fondamentale nelle nostre vite. La Carbonara occupa un posto speciale nel cuore di Food for Soul: simboleggia il valore dell'ospitalità, il potere della bellezza e la qualità delle idee volte a garantire un futuro migliore", commentano da Food for Soul