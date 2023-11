Carbone, Teck Resources vicina all’accordo per la vendita delle attività a Glencore

Ascolta la versione audio dell'articolo

La società mineraria canadese Teck Resources è in fase avanzata di trattative per la vendita delle sue attività nel settore del carbone al gigante minerario e commerciale Glencore, in un’operazione che chiuderebbe una lunga saga e sarebbe una delle più grandi dell’anno nel settore minerario. L’accordo avrebbe un valore di quasi 10 miliardi di dollari e potrebbe essere annunciato già questa settimana, sempre che le trattative non vadano a monte, secondo quanto riferito da persone che hanno familiarità con la questione.

Il valore dell’accordo, che con circa 10 miliardi di dollari sarebbe un prezzo più alto di quello che Glencore, società con sede in Svizzera, aveva in mente all’inizio di quest’anno, riflette un mercato robusto per il cosiddetto carbone metallurgico, quello utilizzato nella produzione di acciaio.

Teck ha trascorso gran parte dell’anno a cercare un futuro per le sue attività nel settore del carbone. A febbraio ha presentato il progetto di dividersi in due società indipendenti, una incentrata sui metalli di base e l’altra sul carbone.

In seguito, Glencore ha proposto una vera e propria fusione tra le società, per un valore di circa 23 miliardi di dollari. In base a questo piano, Glencore ha proposto di formare due società separate per le attività di Glencore e Teck nel settore dei metalli e del carbone, per poi scorporare l’attività combinata nel settore del carbone.

In aprile Teck ha respinto l’offerta iniziale di Glencore e una successiva offerta modificata che prevedeva una componente in contanti che gli investitori avrebbero potuto prendere al posto delle azioni di un’operazione combinata nel settore del carbone. Oltre all’attività di carbone termico di Glencore, Teck ha espresso preoccupazioni per l’attività di trading petrolifero di Glencore e per i potenziali rischi geopolitici in alcuni Paesi in cui Glencore opera.