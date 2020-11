Carbone Usa alla resa dei conti, ora il gigante Peabody rischia di saltare

(Bloomberg)

Il maggior produttore privato di carbone nel mondo è di nuovo sull’orlo della bancarotta. Era uscito appena tre anni fa dal Chapter 11, con debiti dimezzati. Ma oggi il mondo è cambiato: le condizioni – politiche e finanziarie – per un salvataggio potrebbero non esserci più

Era uscita dalla bancarotta appena tre anni fa. Ma Peabody, gigante del carbone «made in Usa» e prima società privata al mondo nel settore, è di nuovo a un passo dal Chapter 11. E questa volta potrebbe non riuscire a risorgere dalle ceneri. Il combustibile più inquinante oggi sembra infatti condannato a un declino irreversibile anche al di là dell’Oceano Atlantico, per motivi economici, prima ancora che politici. E il cambio della guardia alla Casa Bianca non può che accelerare il processo.

