Carburanti, dal 1° aprile metano giù di 4 centesimi alla pompa

Dal primo aprile il costo alla pompa del metano da autotrazione scenderà di circa 4 centesimi al chilo. Si tratta della conseguenza del taglio del contributo «fondo bombole metano» che, ridotto del 35 per cento, passa dall’attuale 0,062 a 0,040 di euro al metro cubo. Lo ha reso noto SFBM (Servizi Fondo Bombole Metano SpA), con una comunicazione trasmessa al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Pichetto: tassello strategia del Governo per contenere i prezzi

«È una buona notizia: un piccolo vantaggio per gli automobilisti che contribuisce ad alleviare il peso dei costi dei carburanti», dichiara in una nota il ministro Gilberto Pichetto. «Un ulteriore tassello - aggiunge - della strategia del governo per contenere i prezzi dell’energia in un momento particolarmente delicato per il Paese».

Mele: per il metano primo e importante passo

Marco Mele, amministratore unico di SFBM, parla di «riduzione significativa in termini percentuali, resa possibile grazie ad una ottimizzazione e razionalizzazione dei costi» e conferma che «dovrebbe incidere sul prezzo del metano alla pompa e tradursi in un risparmio per il consumatore di circa 4 centesimi al kg». «Questa decisione, che risponde anche alle istanze delle associazioni di categoria - aggiunge - è un primo ma importante passo che siamo in grado di compiere e che fa parte di un percorso più ampio che intendiamo intraprendere con l’obiettivo di dar seguito ai nostri propositi, alleggerire i costi per chi possiede mezzi a metano»

Standard di sicurezza garantiti

«È doveroso sottolineare - aggiunge Mele - che il taglio del contribuito non intaccherà in alcun modo gli standard di sicurezza che abbiamo il compito di garantire e che sono il nostro core business».