Carburanti, gli affari di mafia in 11 anni di indagini

In Italia finiscono miscele (dette designer fuels) classificate come oli lubrificanti, ma con caratteristiche simili a quelle del normale gasolio: un modo per aggirare l’imponibilità delle accise.

La doppia vita delle società

Per arginare i traffici il legislatore ha studiato una normativa complessa e con regole stringenti. Ma tanto non basta a frenarli. La Guardia di finanza ha tracciato un circuito di società costituite allo scopo di riciclare i capitali sporchi dell’evasione. È il caso della doppia vita di un agriturismo di Pescara, finito in mano alle cosche di ‘ndrangheta, costituito al solo scopo di compiere prima frodi sui finanziamenti pubblici, per poi diventare uno strumento di riciclaggio di soldi illeciti giunti da reati fiscali nel settore dell’evasione dell’Iva e delle accise in materia di trasporto e distribuzione di carburanti petroliferi.

E-fattura e flussi finanziari

Stando al dossier della Gdf, l’approccio di polizia è «mirato e selettivo». L’accertamento si concentra sulla ricostruzione dei flussi finanziari, anche attraverso l’approfondimento delle Segnalazioni per operazioni sospette ricevute (Sos) dall’Uif di Bankitalia e rielaborate dalle Fiamme gialle. L’incrocio dei dati contenuti negli applicativi informativi, tra cui quelli in tema di fatturazione elettronica obbligatoria, sono di aiuto sul piano preventivo per compiere controlli anche sulle nuove partite Iva in tema di prodotti petroliferi.

Il coordinamento degli approfondimenti ora è nelle mani della cabina di regia costituita al Comando generale della Guardia di finanza, che ha l’obiettivo di coordinare e valutare il «sistema» mafioso che muove le fila di questo business illecito.

LE MISCELE



I traffici

Negli ultimi anni si è registrato un incremento dei traffici di prodotti energetici dall'Est Europa - anche dal Nord Africa e Medio Oriente - immessi in consumo nel mercato nazionale in evasione di imposta. Si tratta di miscele idrocarburiche (dette designer fuels) classificate come oli lubrificanti, ma aventi caratteristiche simili a quelle del normale gasolio, in modo da essere escluse dal regime armonizzato e dall'imponibilità ai fini delle accise e, conseguentemente, dagli obblighi di tracciabilità previsti dalla normativa dell'Ue.Si riscontra, di frequente, anche l'utilizzo di documentazione di trasporto falsa o inattendibile.