Carburanti, così crollano i consumi (-60%) ma non i prezzi

Ugualmente non si ferma tutta la catena a valle, fino ai benzinai. Non a caso i gestori sono in affanno: devono assicurare il servizio, ma senza clienti non hanno più margine per pagare i costi. Molti benzinai hanno chiuso e altri che non possono chiudere sono in allarme, come avviene nelle aree di servizio delle autostrade.

I prezzi in corso

Vanno avanti i ribassi sulla rete carburanti italiana. Il 17 aprile Tamoil e Q8 hanno ridotto di 1 centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel. Quanto all’andamento delle quotazioni dei prodotti petroliferi raffinati in Mediterraneo, i listini sono in aumento. Venendo ai prezzi dei carburanti sul territorio nazionale, si osservano ancora leggeri movimenti al ribasso.



Il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è 1,429 euro al litro, con i diversi marchi compresi tra 1,420 e 1,447 euro (i distributori senza marchio sono attorno a 1,424). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,319 euro il litro con le compagnie posizionate tra 1,312 e 1,336 e i “no logo” a 1,313 euro al litro.



Pochi litri al giorno

Molti distributori registrano vendite di poche decine di litri al giorno, e ricavi commisurati. Non a caso molti benzinai cercano di ricuperare margine rialzando un pochino il prezzo. La rete italiana di vendita dei carburanti è poco efficiente. Molti distributori in periodi di normalità vendono un terzo dei litri della media europea, e i costi fissi sono più orgogliosi.

Da settimane i sindacati dei benzinai lanciano allarmi sempre più concitati sulla sopravvivenza di molte attività.

Un problema condiviso in Europa

Problemi simili si ripetono anche in tutti i Paesi europei che hanno alzato il freno a mano sanitario. È appena uscito il dato sui consumi in Francia che dà un taglio della domanda del -25% per benzina e gasolio.

Si tratta di valori ben inferiori ai nostri, a conferma del fatto che anche la reazione di un minor calo dei prezzi alla pompa rispetto al crollo dei consumi avviene con qualche settimana di ritardo rispetto all’Italia, ma sta avvenendo e avverrà ancora di più nelle settimane a venire.