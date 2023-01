Carburanti, in una settimana aumenti superiori al 10%. Antitrust in campo

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di lunedì 9 gennaio su circa 15mila impianti: benzina self service a 1,819 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,821, pompe bianche 1,815), gasolio a 1,876 euro/litro (-2, compagnie 1,878, pompe bianche 1,873).

Benzina servito a 1,960 euro/litro (invariato, compagnie 2,003, pompe bianche 1,875), diesel a 2,017 euro/litro (-1, compagnie 2,061, pompe bianche 1,932). Gpl servito a 0,790 euro/litro (-1, compagnie 0,801, pompe bianche 0,777), metano servito a 2,324 euro/kg (-7, compagnie 2,359, pompe bianche 2,297), Gnl 2,553 euro/kg (+5, compagnie 2,584 euro/kg, pompe bianche 2,532 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,911 euro/litro (servito 2,169), gasolio self service 1,962 euro/litro (servito 2,221), Gpl 0,898 euro/litro, metano 2,531 euro/kg, Gnl 2,547 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di lunedì 9 gennaio: benzina a 548 euro per mille litri (-6 valori arrotondati), diesel a 686 euro per mille litri (-15 valori arrotondati). Questi i valori comprensivi di accisa: benzina a 1276,51 euro per mille litri, diesel a 1316,76 euro per mille litri.

Antitrust chiede documentazione alla GdF

Intanto il presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli, ha scritto al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, chiedendo la collaborazione del Corpo al fine di acquisire la documentazione inerente ai recenti controlli effettuati sui prezzi dei carburanti, con particolare riferimento alle violazioni accertate. Lo si legge in una nota dell’Antitrust che analizzerà se ci siano state o meno pratiche commerciali scorrette e violazioni alla concorrenza.

La protesta di pullman e Tpl: conti fuori controllo

E intanto scendono sul piede di guerra le associazioni di trasporto passeggeri su strada. «l Prezzo del gasolio fuori controllo rischia di avere un impatto dirompente sui servizi erogati dalla società di trasporto passeggeri con autobus, sia Tpl che trasporto di noleggio e linea non soggetto ad obblighi di servizio pubblico», scrivono in una nota congiunta Agens, Anav, Asstra che rappresentano l'intero settore. «La reazione del mercato alla mancata proroga al 2023 del taglio delle accise sul gasolio – sottolineano le associazioni – è andata ben oltre il mero recupero dei 15 centesimi a litro di risparmio fiscale sinora assicurato dagli interventi del Governo. Il prezzo è fuori controllo con picchi che superano i 2 euro per litro,insostenibili per un settore come quello del trasporto passeggeri che dispone diuna flotta autobus alimentata per oltre il 90% dal gasolio che, non a caso,rappresenta la principale voce di costo dopo quella per il personale». Le associazioni ricordano poi i numeri di un settore strategico per l’economia e per la mobilità dei cittadini e che conta circa 6mila imprese diffuse su tutto il territorio nazionale, con oltre 110mila addetti e 70mila autobus. La richiesta al governo è di includere anche questo settore nei benefici sul carburante riservati all’autotrasporto di merci su strada. «È necessario se non azzerare,

quantomeno attenuare la dinamica di incremento dei costi e la pressione sui

conti aziendali», concludono.