Cattoni, presidente Aiscat: «I rialzi anomali ci sono, anche i concessionari in pista per i controlli»

«Si sono verificate oscillazioni di prezzo non giustificate e il sistema è intervenuto sull’erogazione self service, dove è possibile fare verifiche attraverso piattaforme che consentono di comparare i prezzi con quelli dei distributori esterni alla rete». A parlare è Diego Cattoni, presidente dell’Aiscat, l’associazione dei concessionari autostradali.

Presidente, i distributori che sono presenti sulla rete autostradale hanno approfittato dell’aumento delle accise per alzare i prezzi, a discapito degli automobilisti che in autostrada non possono facilmente andare a fare il pieno altrove?

Mi sembra evidente che ci siano stati in più parti aumenti non giustificati, sia sulla rete autostradale che fuori. Ritengo che i controlli siano utili e necessari. I contratti con cui i concessionari affidano la gestione delle aree di servizio, attraverso bandi verificati dal ministero delle Infrastrutture, prevedono che i prezzi dei carburanti non possano superare i prezzi praticati fuori dalle rete, a meno che, come peraltro avviene, non si debbano coprire i costi dei servizi che vanno garantiti 24 ore al giorno e per 7 giorni a settimana, come quelli del personale.

Ci può spiegare meglio come funziona il vostro sistema?

Sulla rete autostradale ci sono più di 450 stazioni di servizio dove ci sono subconcessioni con contratti non omogenei. L’incidenza delle royalties, che i distributori devono pagare ai concessionari ai sensi di bandi di aggiudicazione per la gestione delle stazioni di servizio, sui livelli di prezzo è quasi insignificante. Non sono queste che fanno salire i prezzi rispetto ai distributori esterni alla rete autostradale. Peraltro sono modalità per ripagare investimenti che può aver fatto nell'area il concessionario. Soprattutto per la rete di Aspi il 93% delle royalties viene restituito per ridurre il costo dei pedaggi. I bandi di gara sono supervisionati dal ministero per le Infrastrutture e sulla base di essi sono impostati i contratti tra i concessionari e i gestori delle stazioni di servizio. I contratti più recenti prevedono che il livello dei prezzi dei carburanti sia regolamentato; in molti casi sono utilizzare piattaforme che consentono di comparare i livelli di prezzi con quelli di un campione di distributori esterni alla rete e ci sono verifiche giornaliere. Sono previsti ispettori che vanno a verificare questi prezzi. Sulla rete abbiamo assistito a rialzi anomali, ma il settore ha reagito con i controlli per evitare discrasie forti. I controlli sono stati fatti e sono ancora in corso per fare le verifiche nel sistema delle 450 stazioni.