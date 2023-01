Carburanti, Antitrust: da esposizione prezzi medi rischio minore competitività. I sindacati: bonus di 200 euro inefficace

Codacons: la speculazione sui prezzi è evidente

«La speculazione sui prezzi dei carburanti è evidente quando le quotazioni del petrolio e del Platts scendono e il prezzo di benzina e gasolio, immotivatamente, sale alla pompa». Lo afferma il Codacons, che attacca le affermazioni rese oggi dai benzinai nelle audizioni alla Camera. «Che in concomitanza del rialzo delle accise dello scorso 1 gennaio si siano verificate speculazioni è un dato di fatto - spiega il Codacons - A dirlo sono i numeri ufficiali: le quotazioni Platts del gasolio sono passate dai 738,76 euro a tonnellata del 30 dicembre 2022 ai 699,18 euro del 10 gennaio; stesso trend per la benzina, che è scesa da 582,39 euro del 30 dicembre ai 552,19 euro del 10 gennaio. In tale periodo, e al netto dell’aumento delle accise, i prezzi alla pompa inspiegabilmente non sono diminuiti come ci si aspetterebbe in un mercato sano, con conseguente maggiore esborso a carico degli automobilisti. Come abbiamo sempre detto fin dall’inizio, la speculazione si nasconde non alla pompa, ma nei vari passaggi della filiera dall’estrazione del petrolio alla vendita dei carburanti presso i distributori - afferma il presidente Carlo Rienzi - Per questo chiediamo maggiore trasparenza sui prezzi, attraverso la determinazione del massimo di ricarico delle commissioni di intermediazione in tutti i passaggi della filiera dal produttore alla raffinazione alla vendita».

Unc: ritirare il decreto trasparenza

In audizione l’Unione nazionale consumatori ha chiesto il ritiro del decreto n. 5 perché, nella nuova formulazione annacquata, sono ormai maggiori gli aspetti negativi rispetto a quelli positivi. «Se il Governo voleva punire i distributori che non comunicano i prezzi, oltre 4000, non è certo riducendo le multe da 516 euro a 200 euro che si ottiene il risultato. L’unica cosa positiva è l’App, che si può fare indipendentemente dal varo di un decreto, mentre pubblicare il prezzo medio regionale presso i distributori è dannoso, non solo perché si favoriscono accordi collusivi e si riduce la concorrenza, non solo perché, essendo la mediana inferiore alla media, saranno di più i distributori incentivati ad aumentare il prezzo, avendolo sotto la media, rispetto a quelli incentivati ad abbassarlo, ma anche perché, se si vuole una vera concorrenza, occorre che il consumatore si abitui ad andare da chi pratica il prezzo più basso della sua zona e non che si accontenti di andare da chi ha un prezzo appena inferiore alla media».