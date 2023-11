Carburanti, a Padova il primo distributore che vende solo biodiesel Hvo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono biodiesel Hvo, cioè hydrogenated vegetable oil, un combustibile vegetale idrogenato realizzato a partire da prodotti di scarto come oli esausti o grassi di origine naturale, in grado di abbattere le emissioni dei mezzi fino al 90%. È quello che si può trovare nel distributore Costantin di Merlara (Padova), la prima stazione di servizio italiana a distribuire per le auto a diesel, da lunedì 27 novembre, solamente biodiesel marchiato HVO100. Rimarrà invece la benzina verde senza piombo.

Network per il biodiesel

Per Costantin, azienda del settore carburanti di Borgo Veneto (Pd), si tratta di una scelta improntata a favorire la transizione ecologica nel settore dei trasporti. Ad oggi sono 24 le stazioni di servizio Costantin in cui è presente l’Hvo, compresa quella di Merlara. La svolta verso questo biocarburante è iniziata nel 2022 per arrivare a creare il marchio registrato HVO100. Ora diventa un network di distributori di biodiesel, che la società punta ad allargare a una rete cui possono aderire anche altri marchi di carburanti. Il progetto HVO100 sarà presentato nei prossimi giorni da Costantin nella fiera “Oil&nonOil”, a Verona dal 29 novembre al 1° dicembre 2023.

Prezzo inferiore per l’Hvo

«In un momento in cui l’attenzione internazionale pare essere tutta sull’elettrico, crediamo sia importante dare una seconda vita al settore dei carburanti tradizionali, attraverso un’alternativa realmente ecologica», spiega Luca Cavatton responsabile del progetto HVO100 all’interno di Costantin. «Ci crediamo e per questo abbiamo deciso di vendere l’Hvo nei nostri distributori a un prezzo di molto inferiore al diesel tradizionale. Lo abbiamo fatto per mandare un messaggio forte sia al consumatore finale che agli operatori di settore. Vogliamo essere parte attiva nel processo di transizione ecologica per il nostro settore. Le alternative ai sistemi tradizionali ci sono, dobbiamo avere il coraggio di spingerle, superano lo scetticismo che c’è attorno a questi prodotti».

959 milioni di fatturato

Costantin è un’azienda nata nel 1967 a Santa Margherita d’Adige (Padova). Ha chiuso il 2022 con 959 milioni di fatturato, servendo direttamente, tra cui privati e aziende più di 20mila clienti con la consegna del prodotto a domicilio e avendo una rete di oltre 100 stazioni di servizio a marchio proprio sparse nel Nord Italia. Ha 98 dipendenti e un indotto di 500 persone occupate. Nel 2022 sono stati 650 milioni di litri venduti di carburanti liquidi e 100 mila tonnellate vendute di Gpl, in notevole crescita rispetto agli anni precedenti.