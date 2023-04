Carburanti: in ribasso i prezzi del Gpl, benzina in aumento e stabile il diesel

Ascolta la versione audio dell'articolo

Salgono le medie dei prezzi praticati della benzina, recependo i rialzi della scorsa settimana. Stabile invece il diesel. Quanto agli ultimi movimenti, da segnalare un taglio di 2 centesimi sul prezzo raccomandato del Gpl deciso sabato da Eni. Sul fronte quotazioni internazionali venerdì hanno chiuso in calo sia la benzina che il diesel.

Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 16 aprile, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,893 euro/litro (1,888 nella rilevazione precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,886 e 1,901 euro/litro (no logo 1,890). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,772 euro/litro (contro 1,773), con prezzi medi compresi tra 1,755 e 1,787 euro/litro (no logo 1,765).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato si porta a 2,029 euro/litro (rispetto a 2,024) con gli impianti colorati con prezzi tra 1,973 e 2,103 euro/litro (no logo 1,941). La media del diesel servito rimane a 1,915 euro/litro, con i punti vendita delle compagnie tra 1,849 e 1,991 euro/litro (no logo 1,819).I prezzi praticati del Gpl si trovano tra 0,783 e 0,801 euro/litro (no logo 0,772). Infine il metano mostra prezzi medi tra 1,618 e 1,702 euro/kg (no logo 1,681).

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)