Carburanti sostenibili per l'aviazione: ready for take-off?

Gran parte dei vettori aerei ha implementato o elaborato piani ambiziosi per conseguire il target delle net-zero carbon emission entro il 2050, con investimenti in progetti di R&S in nuove tecnologie, e un maggior utilizzo del c.d. sustainable aviation fuel (SAF). Nel complesso, secondo la IATA, il 65% della mitigazione necessaria proverrebbe proprio dal SAF e i vettori avrebbero già sottoscritto contratti di acquisto di SAF per circa $ 17 miliardi.

La prima assemblea generale dell'Alliance for Zero Emission Aviation (AZEA) – creata lo scorso giugno dalla Commissione europea e alla quale anno aderito già 74 tra vettori, gestori aeroportuali, fornitori di energia e autorità di regolamentazione – si terrà a Bruxelles il 14 novembre. L'AZEA si propone di affrontare gli aspetti della decarbonizzazione legati ai requisiti infrastrutturali per gli aeromobili a idrogeno ed elettrici e all'approvvigionamento di carburanti sostenibili.

Sebbene i motori degli aerei siano già oggi in grado di funzionare con una miscela di SAF fino al 50%, questa soglia appare irrealisticamente elevata nelle attuali condizioni di mercato. Il suo conseguimento richiederebbe un massiccio aumento degli investimenti nella produzione, considerato che la disponibilità attuale di SAF rappresenterebbe circa lo 0,1% del carburante totale consumato dall'aviazione a livello globale. Sebbene i 100 milioni di litri di SAF disponibili nel 2021 siano stati interamente acquistati, l'offerta rimane limitata e il prezzo molto più alto rispetto a quello del jet fuel tradizionale.

L'ostacolo principale alla produzione in larga scala dei SAF è legato ai proibitivi costi di produzione. Un ruolo trainante per ovviare a un chiaro fallimento del mercato potranno quindi giocare le istituzioni UE e i governi nazionali, anche con l'adozione di specifiche misure di aiuto, invocate recentemente anche dalla IATA. La nuova disciplina CEEAG della CE prevede, del resto, la possibilità per gli Stati membri di concedere, a determinate condizioni, aiuti alla produzione di biocarburanti e al necessario adattamento degli aeromobili.

La CE ha anche presentato, nel quadro dell'iniziativa ReFuelEU Aviation (Pacchetto Fit for 55), una proposta di regolamento finalizzata a stimolare l'utilizzo di SAF nell'UE, che il Parlamento europeo ha approvato nel luglio scorso con emendamenti. Il documento – destinato ad essere adottato dal Consiglio – prevede a partire dal 2025 l'introduzione dell'obbligo di assicurare che una quota minima e crescente (dal 6% nel 2030 all'85% nel 2050) del carburante per aviazione sia costituita da SAF; nonché la creazione di un Fondo per l'aviazione sostenibile, per sostenere anche gli investimenti produttivi. Gli aeroporti dell'UE, per parte loro, saranno obbligati ad agevolare l'accesso dei vettori ai carburanti contenenti quote di SAF e a fornire l'infrastruttura necessaria per la consegna, lo stoccaggio e il caricamento di tali carburanti, nonché per la ricarica/il rifornimento degli aeromobili alimentati a idrogeno ed energia elettrica.