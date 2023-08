Carburanti alle stelle, i prezzi ai massimi da un anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Benzina alle stelle. L’operazione cartelloni voluta da Adolfo Urso per rendere il prezzo dei carburanti più trasparente, favorendo gli automobilisti nella scelta del distributore più conveniente, è scattata da un settimana esatta, ma negli stessi giorni benzina e diesel hanno registrato una vera e propria impennata, di oltre 3 centesimi al litro per la verde e di ben 5 centesimi per il gasolio.

Benzina a 1,929 euro

A parlare chiaro sono i dati ufficiali raccolti dal ministero dell’Ambiente in base all’andamento settimanale dei prezzi. Tra il 31 luglio e il 6 agosto, in coincidenza con l’obbligo di esporre i prezzi medi scattato il primo agosto, i prezzi della benzina al self service sono arrivati a 1,929 euro al litro, ai massimi da un anno a questa parte, e quelli del gasolio a 1,796 euro al litro. Secondo i numeri di Lab24 - Il prezzo della benzina, che si basano invece sulle rilevazioni giornaliere dell’Osservaprezzi del ministero delle Imprese, i prezzi sono ancora più alti: quello medio giornaliero della benzina è a 1,928 euro al litro, con il massimo ad Agrigento (1,989) e il minimo a Biella (1,874). Quello del gasolio si assesta a 1,807 euro al litro, con il massimo a Agrigento (1,872) e il minimo ad Ascoli-Piceno (1,771).

Le reazioni politiche

Non mancano le reazioni politiche all’impennata dei prezzi dei carburanti alla vigilia della settimana di ferragosto, soprattutto tra i banchi dell’opposizione. Tra le fila del Pd, Tatiana Rojc accusa il governo di «fischiettare» davanti agli aumenti, «facendo finta di niente». «La trovata dei cartelli col prezzo medio regionale ha ottenuto effetto zero o contrario, - denuncia la senatrice dem - il governo non ha nemmeno un’idea di come frenare i rialzi e le famiglie si impoveriscono». Nel Movimento 5Stelle Chiara Appendino definisce invece «grottesca la miopia dell’esecutivo», denunciandone «l’ostinazione nel non voler intervenire sulle accise> e lanciando l’allarme sulla competitività del tessuto produttivo italiano, «rispetto a quei paesi Ue come la Germania che sul caro-carburanti sono intervenuti».

Riproporre il taglio delle accise sperimentato durante il governo Draghi è un’ipotesi che il ministero dell’Economia ha effettivamente già escluso, per «mancanza di presupposti», visto che il prezzo del petrolio a livello internazionale, come spiegato recentemente dalla sottosegretaria Lucia Albano, non si discosta dal valore del Def tanto da far scattare la riduzione fiscale.

Le associazioni dei consumatori

All’attacco le associazioni dei consumatori. L’Unc parla di «stangata sulle vacanze» e di «ennesima speculazione sull’esodo degli italiani». In una sola settimana, calcola l’associazione, un pieno da 50 litri costa 1,56 euro in più per la benzina e addirittura 2,52 euro per il gasolio. In appena due settimane, quelle cruciali per chi sta andando in ferie, un litro di benzina costa quasi 7 centesimi in più, con un rialzo del 3,5%, pari a 3,26 euro per un pieno, mentre il gasolio è rincarato di quasi 9 centesimi al litro, con un balzo del 5,1%, pari a 4,34 euro a rifornimento, 104 euro su base annua.