Carcere, c’è un altro virus: quello dell’inerzia del governo

Così il paradosso è compiuto: chi ha un domicilio non ha il braccialetto oppure chi, per remota ipotesi, abbia a disposizione l’apparato elettronico di sorveglianza non ha il domicilio. Risultato: lo stallo delle azioni necessarie per affrontare l’emergenza mentre il Covid-19 corre veloce all’interno delle mura carcerarie.



Queste misure, a cui si aggiungono quelle previste dall’art. 124 circa l’estensione del periodo di licenza concessa al detenuto semilibero oltre il limite previsto dall’art. 52 O.P., non si applicano ai soggetti condannati per uno dei delitti ostativi previsti dall’art. 4 bis O.P., ovvero i delitti più gravi, al delinquente abituale o per tendenza, al detenuto sottoposto al regime di sorveglianza particolare, ai condannati per maltrattamenti in famiglia e stalking, ai detenuti infine che nell’ultimo anno siano stati sanzionati per alcune delle infrazioni disciplinari previste dall’art. 77 comma 1 del Dpr 230/2000 ed ai detenuti coinvolti nei disordini e nelle sommosse a far data dal 7 marzo.



Nulla di più lontano, quindi, dalla temuta e demonizzata amnistia.

Insomma, il sonno di quel piccolo esercito, bene armato ed in servizio effettivo permanente, al quale dobbiamo il nostrano populismo penale, potrebbe continuare indisturbato. Ma così non è. Nel corso del Plenum straordinario del Csm, tenutosi il 26 marzo, Nino Di Matteo e Sebastiano Ardita (l’uno consigliere indipendente il secondo della corrente di Davigo) non hanno esitato a ritenere il provvedimento del Governo come un indulto mascherato ed il primo si è spinto a dire, non in modo originale per la verità, che dietro le sanguinose rivolte dei giorni di marzo ci sarebbe un’unica regia criminale.



Ciò per contrastare il parere del Csm, poi approvato a maggioranza con i voti contrari dei due consiglieri ricordati e dei membri laici del Movimento 5S e della Lega, che esprime un giudizio negativo sull’adeguatezza delle misure.

Un documento ritenuto però timido dalla componente Area, che si è astenuta, e che con il consigliere Cascini proponeva misure più opportune ed adeguate come l’applicazione della detenzione domiciliare senza alcun vincolo a tutti i detenuti per reati non gravi con un residuo pena non superiore ai diciotto mesi e la sospensione dell’esecuzione degli ordini di carcerazione per pene inferiori ai quattro anni.



Del resto possibili ed auspicate misure idonee ad affrontare questa straordinaria emergenza sono state avanzate dall’Unione Camere Penali, dall’Associazione tra gli studiosi del diritto penale da ultimo anche dall’Ordine degli avvocati di Milano insieme alla Camera penale meneghina.