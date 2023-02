Carcere duro, quando è nato e cosa prevede il 41 bis

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Era stato introdotto «in via temporanea» con la legge Gozzini. Ma poi il 41bis, cioè il «carcere duro», è entrato a far parte dell’ordinamento penitenziario e da oltre trent’anni è uno degli strumenti più utilizzati in materia di criminalità organizzata.

La strage di Capaci

Pubblicato nel 1986, riportava esclusivamente un comma: il ministro della Giustizia poteva sospendere le «normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati», «in casi eccezionali di rivolta o di altre grazi situazione di emergenza».

Loading...

Nel 1992, con la strage di Capaci cambia tutto. Arriva il «decreto antimafia Martelli-Scotti». Il 41bis viene modificato e ampliato ai detenuti reclusi per mafia. Nel 2002, la norma del «carcere duro» diventa definitiva e viene estesa anche ai condannati per terrorismo e altri reati.

Due ore d’aria al giorno

Il 41bis ha lo scopo di interrompere i legami dei detenuti con il mondo esterno e interno al carcere, quindi con l’associazione «criminale, terroristica o eversiva». Ha una durata di quattro anni, ma può essere prorogata per altri periodi, nei casi in cui i collegamenti con le associazioni criminali o terroristiche dovessero continuare.

Chi è detenuto al 41bis in cella è solo. I colloqui, che possono esserci una volta al mese, si tengono attraverso un divisorio di vetro, a eccezione di quelli con i minori di 12 anni. Massimo un’ora e sotto il controllo di un agente di polizia penitenziaria. Gli incontri sono «video-registrati». La socialità in carcere, in quelle due ore d’aria al giorno, è limitata a un gruppo di massimo quattro persone.