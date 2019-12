Carcere agli evasori, bingo e scontrini: tutte le modifiche del decreto Fiscale di Ivan Cimmarusti

(BillionPhotos.com - stock.adobe.com)

Non solo la stretta penale sugli evasori. Le modifiche introdotte al Dl fiscale durante il passaggio in commissione Finanze alla Camera contengono rilevanti novità. Si va dalla possibilità per le imprese di compensare i debiti tributari con i crediti verso la Pa anche per il 2019 e il 2020, fino all'eliminazione delle sanzioni per il mancato pagamento con il Pos. Per le Casse professionali e i fondi pensione torna la possibilità di investire in più Piani individuali di risparmio (Pir).

Per approfondire:

● Rivoluzione Rc auto: tutta la famiglia paga il premio con la classe migliore (anche sulle moto)

● Pos: stop a sanzioni, bonus ampio e scontrino unico dal 2021