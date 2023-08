Carceri: 11 proposte di legge, ma solo una affronta il sovraffollamento. Nordio: più colloqui telefonici dei detenuti con i parenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La questione carceraria è tornata al centro della cronaca. «Il mio primo pensiero va alla memoria di chi ha compiuto la drammatica scelta di togliersi la vita. E’ una consuetudine non solo nazionale ma mondiale. E’ un tragedia che dobbiamo fare di tutto per ridurre se non eliminarla. Ogni suicido è una sconfitta per lo Stato, per la giustizia e mia personale» ha detto il 14 agosto il ministro della Giustizia Carlo Nordio parla in un videomessaggio sui suicidi in carcere. E ha aggiunto che intende proporre «l’ampliamento dei colloqui telefonici per i detenuti nei contatti con i familiari».

Tuttavia la questione carceraria non sembra essere al centro dell’iniziativa legislativa di deputati e senatori. Dall’inizio della legislatura, sono stati presentati circa 11 progetti di legge di iniziativa parlamentare di cui, uno solo, quello che ha come prima firmataria Cecilia D’Elia (PD), si pone l’obiettivo di affrontare la questione degli spazi e della convivenza all’interno degli istituti carcerari. Si tratta di un disegno di legge che era già stato presentato nel 2013 dai senatori Manconi, Tronti e Torrisi e che ora Cecilia D’Elia ripropone praticamente nella sua interezza.

Loading...

Le condanne dell’Italia

Nella proposta che ha come prima firmataria Cecilia D’Elia si ricorda come l’Italia sia stata più volte condannata dalla Corte Europea per i diritti dell’uomo (nel 2009 e nel 2013) per violazione, nelle carceri, dell’articolo 3 della Convenzione di Strasburgo che proibisce la tortura e ogni forma di trattamento inumano e degradante e si indica una possibile soluzione.

Numero massimo di posti

Premettendo che nessuno possa “essere incarcerato se non sono garantiti dalle istituzioni dello Stato gli spazi fisici minimi e la piena tutela della dignità”, la proposta D’Elia prevede che il ministero della Giustizia debba indicare il numero massimo di posti letto per istituto, superato il quale, l’ordine di esecuzione della pena si converte in obbligo di permanenza in casa o in altro luogo indicato dalla persona. E si stabilisce una lista che segue un ordine cronologico. In caso di reati contro la persona salta il criterio cronologico e si potrà procedere direttamente all’ esecuzione della condanna. Ma, durante la sospensione del provvedimento di carcerazione, la pena scorre regolarmente come se fosse espiata.

Gli agenti penitenziari

Gli altri testi presentati affrontano altre questioni. Ce ne sono due, a prima firma Michela Brambilla di Forza Italia (video) , che si occupano di mense vegane e vegetariane anche all’interno delle carceri e della possibilità di far visitare il detenuto dal proprio animale domestico. Due disegni di legge della Lega si concentrano sulla tutela degli agenti penitenziari. Il primo, firmato da Jacopo Morrone , prevede pene più severe per i detenuti che uccidono o aggrediscono gli agenti e la possibilità per questi ultimi di avere in dotazione armi a impulso elettrico. Il secondo, sottoscritto dalla senatrice Erika Stefani , estende l’ergastolo (articolo 576 cp) anche nei casi di omicidio colposo nei confronti di una agente penitenziario. Un altro di Morrone punta a riorganizzare i dipartimenti del Ministero competenti in materia di esecuzione penale e a istituire il Dipartimento per la sicurezza della giustizia.