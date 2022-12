Carceri: 7 giovani detenuti evasi dal Beccaria di Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

“Sette detenuti sono evasi nel pomeriggio dal cortile passeggi dell’istituto penale per minorenni ’Cesare Beccaria’ di Milano. I fuggiaschi avrebbero approfittato dei lavori in corso, che perdurano da svariato tempo, per aprirsi un varco nella recinzione e poi scavalcare il muro di cinta. Immediate sono scattate le ricerche a opera della Polizia penitenziaria e delle altre forze dell’ordine, per ora senza esito”. Lo riferisce in una nota il sindacato della Uilpa Polizia Penitenziaria.

Restano comunque da approfondire circostanze ed eventuali responsabilità dietro la fuga dei 7 giovani nel giorno di Natale. Saranno inviati anche atti alla Procura di Milano.

Gli evasi hanno tra i 17 e i 18 anni

L’allarme per l’evasione è scattato poco prima delle 16.30 di oggi, anche se inizialmente sembrava si trattasse di una sola persona. I detenuti hanno tutti tra i 17 e i 18 anni, alcuni dei quali di nazionalità italiana. Sono già state allertate tutte le forze dell’ordine per la ricerca dei detenuti.

Sindacato Sappe, al Beccaria un’evasione annunciata

L’evasione è in realtà un’ “evasione annunciata”. Lo scrive in una nota diffusa in serata il Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe). “Adesso è prioritario catturare gli evasi - afferma il Sappe - ma la grave vicenda porta alla luce le priorità della sicurezza (spesso trascurate) con cui quotidianamente hanno a che fare le donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria del Beccaria”.

“Da troppo tempo arrivano segnali preoccupanti dall’universo penitenziario minorile”, denuncia il Sappe. “Beccaria, Casal del Marmo a Roma, Nisida, Bologna, Airola... abbiamo registrato e registriamo, infatti, con preoccupante frequenza e cadenza, il ripetersi di gravi eventi critici negli istituti penitenziari per minori d’Italia. È da sottolineare, infatti, che nell’ultimo periodo diversi detenuti delle carceri minorili provocano i poliziotti penitenziari, creando sempre situazioni di grande tensione”.