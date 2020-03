Carceri a ferro e fuoco: situazione esplosiva da Nord a Sud

Palermo e Foggia

Oggi è la volta, tra gli altri, dell'Ucciardone a Palermo e a Foggia. All'Ucciardione ci soni stati tentativi di fuga. Alcuni detenuti hanno cercato di scavalcare le mura di cinta e ora l'istituto è presidiato. Nel capoluogo pugliese i detenuti sono fuggiti mettendo spalle al muro i poliziotti penitenziari e, dopo aver divelto il cancello (cosiddetto block house) e strappato le pistole di ordinanza di diversi operatoti, si sono incanalati di corsa verso l'esterno. Prima di perdersi in città, sono stati ripresi dalle Forze dell'ordine mentre dall'interno, in quella che sembra una rivolta organizzata nei minimi dettagli, gli altri detenuti continuavano con azioni di disturbo. All'interno dell'Istituto si sono levate alte fiamme e nessuno in grado di dire, al momento, cosa sia esattamente successo e quali sono le conseguenze.