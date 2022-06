Carceri: firmato memorandum intesa per programma lavoro carcerario

La nuova vita dei modem

Gli apparecchi dismessi saranno rigenerati nei laboratori realizzati dalle imprese che aderiscono al progetto, all’interno delle strutture detentive. A operare ci saranno i detenuti assunti con regolare contratto di lavoro. Il potenziale complessivo di questo ambito, sottolineano i promotori, è di circa 200 persone occupate. Al momento è già attivo nelle carceri di Lecce e Roma-Rebibbia grazie all’iniziativa di Linkem Sp.

La rete per la fibra

Per quanto riguarda la posa della fibra, si prevede che i detenuti debbano uscire dal carcere per lavorare nei cantieri. Per le aziende la possibilità di formare i detenuti attraverso appositi corsi. Su questo fronte sono stati individuati complessivamente 2326 detenuti con i requisiti potenziali personali e di legge in grado di lavorare anche all’esterno. La prima fase del progetto avrà carattere di sperimentazione su tre istituti che saranno in grado di formare circa 100 detenuti in sei settimane.

La transizione digitale

«Voglio innanzitutto ringraziare le numerose aziende del settore privato per aver partecipato con convinzione a questo progetto, dimostrando un’alta sensibilità sociale che consentirà a molti uomini e donne di avere un’occasione preziosa per il loro futuro reinserimento sociale - commenta Vittorio Colao, ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale -. Oggi insieme alla Ministra Marta Cartabia diamo il via ad un’iniziativa che potrà essere replicata anche da imprese di altri settori e porterà benefici sia alle aziende che vorranno partecipare, sia ai detenuti con nuove occasioni di formazione e opportunità professionali dentro e fuori dagli istituti italiani».