Carceri, fondi per il maxi piano di ristrutturazione: sbloccati 21 interventi per un totale di 166 milioni

Via libera ai fondi del Mit per ristrutturare le carceri. Ventuno interventi di edilizia penitenziaria per un valore di 166 milioni. Lo ha deciso il Comitato interministeriale sull’edilizia carceraria nel corso di una riunione effettuata il 6 novembre, grazie al riparto effettuato dai tecnici del dicastero di Porta Pia, guidato dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, sui propri capitoli dedicati.

Finanziamenti anche per costruire nuove carceri

Da San Vittore e Bollate a Milano ai fondi per Poggioreale, molti sono interventi attesi da anni, relativi la sicurezza degli istituti, al miglioramento delle condizioni di vivibilità, all’adeguamento funzionale dei penitenziari. L’intervento più importante per la costruzione del nuovo carcere di San Vito al Tagliamento, oltre 41 milioni per una struttura da 300 posti che servirà il Friuli occidentale. L’intervento è stato sbloccato dopo la sentenza del Consiglio di Stato del 29 dicembre 2022, al termine di una complessa vicenda giudiziaria legata a ricorsi fra ditte affidatarie dell’appalto. Il penitenziario sarà realizzato nell’area dell’ex caserma Dall’Armi. Segue l’intervento al carcere di Brescia Verziano con 38,8 milioni. La casa di reclusione di Verziano, consegnata nel 1986, è costituita da un reparto maschile di due sezioni, per un totale di 35 celle, e da uno femminile, con una sezione da 25 celle. Alla costruzione del carcere di Forlì vanno 27,8 milioni. Le attività saranno affidate ai Provveditorati Interregionali, che avranno il ruolo di soggetti attuatori.

Ecco i fondi a disposizione, da San Vittore a Spoleto

Ecco la ripartizione dei fondi, carcere per carcere:

Milano San Vittore - Padiglioni II e IV € 6.000.000

Milano Bollate € 8.056.750