Carciofi, Italia leader mondiale ma gli acquisti calano: spazio ai prodotti già pronti

Il violetto di Sant’Erasmo e il bianco di Pertosa, il moretto di Brisighella e lo spinoso di Sardegna: decisamente, quando si tratta di carciofi, l’Italia ne fa di tutti i tipi e di tutti i colori. Del resto manteniamo la leadership mondiale, con un quarto del raccolto totale (148mila tonnellate nel 2021), nonostante la crescita dei due maggiori concorrenti, Egitto e Spagna, e le insidie dei paesi emergenti del nord Africa.

Quantità a parte, l’Italia viene riconosciuta la patria di quest’ortaggio anche per la grande biodiversità (espressa da centinaia di ecotipi e da quattro carciofi Igp), il forte legame con il territorio e l'ampio uso che se ne fa nella cucina tradizionale e nella farmacopea popolare. Ma il presente di quest'ortaggio in Italia non è all'altezza della sua lunga e nobile storia. «I consumi sono in calo da tempo così come il numero delle famiglie che li acquista (38% del totale) – afferma Claudio Scalise, managing partner di Sg Marketing – Inoltre i carciofi freschi sono consumati soprattutto dagli over 55enni e dai residenti nelle regioni del Centrosud, mentre al Nord si preferiscono quelli surgelati o trasformati».

C’è, dunque, una grande fetta di italiani da riconquistare al prodotto fresco e da “acculturare”, vista la scarsa conoscenza delle ottime caratteristiche di quest’ortaggio, che ha poche calorie e una grande versatilità gastronomica, oltre a un forte legame con il territorio. «Tutte caratteristiche che rispondono ai trend di consumo più attuali e che andrebbero raccontate ai consumatori con una campagna istituzionale – aggiunge Scalise– E che servirebbe esportare anche sui mercati esteri più importanti per l’ortofrutta italiana, come la Scandinavia o la Germania, dove il nostro carciofo è praticamente sconosciuto».

Ma comunicare quanto è buono e benefico il carciofo non basta. Occorre anche superare la sua principale criticità, ossia la difficoltà nel pulirlo e prepararlo, per arrivare a proporlo già pronto da gustare e a maggior durata. Su questo fronte stanno lavorando i ricercatori delle università di diversi Paesi, arrivati in Puglia per il simposio internazionale del carciofo.

«Stiamo lavorando per ottenere prodotti di quinta gamma (ossia cotto e pronto da mangiare, ndr) molto più simili ai carciofi freschi in termini di caratteristiche organolettiche e consistenza, e con una minore acidità rispetto a quelli già in commercio», spiega Maria Luisa Amodio, docente di macchine e impianti per l’industria alimentare all’Università di Foggia. Una sfida non semplice considerato che il carciofo, viste le tante varietà e la lunga stagionalità, è ben lontano da una standardizzazione di prodotto e risponde in modo molto diverso ai trattamenti.