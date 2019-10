CarCloud, Leasys lancia la mobilità in abbonamento di Claudia La Via

3' di lettura

Nel mondo dell'auto l'utilizzo in molti casi sta progressivamente prendendo il posto del possesso e oggi si adatta al nuovo paradigma della mobilità: flessibile, on demand e diffusa. Su questi presupposti Leasys, società di noleggio a lungo termine del gruppo Fca Bank, ha lanciato il nuovo servizio CarCloud per privati e liberi professionisti che consente di usufruire, pagando un canone di abbonamento fisso mensile (oltre a un costo di attivazione), di un'auto in qualsiasi città per il tempo necessario e scegliendo ogni volta fra la tipologia di vettura più adatta allo spostamento da effettuare, senza costi aggiuntivi o nascosti. L'abbonamento non ha vincoli temporali ma deve essere rinnovato ogni anno. Il cliente, però, può decidere di entrare, rinnovare mensilmente o uscire in ogni momento. Per usufruire del servizio si paga un costo di iscrizione una tantum su Amazon di 199 euro o di 249 euro sulla base dell'opzione scelta alla quale poi si aggiunge il canone mensile fisso: 249 euro al mese per chi vuole rimanere nell'“ecosistema 500” con Leasys CarCloud 500, e usufruire di tutti i modelli della gamma (500, 500X, 500L, 500L Wagon e Cross), oppure 349 euro al mese per sottoscrivere Leasys CarCloud Renegade & Compass e utilizzare i modelli Jeep Renegade e Jeep Compass. In aggiunta è possibile passare da una tipologia all'altra di abbonamento diverse volte pagando 99 euro ad ogni passaggio.

L'abbonamento mensile comprende tutti i servizi principali come bollo, assicurazione kasko, garanzia, manutenzione e cambio pneumatici e permette l'acquisto di servizi aggiuntivi (come la kasko senza franchigie, il cambio pachetto e la seconda guida). Ogni vettura ha un limite di 1.500 chilometri al mese che però sono cumulabili nell'arco del periodo in cui si mantiene la stessa vettura. Il cliente può decidere se ritirare la vettura nel Leasys Mobility Store più vicino (sono 150 quelli convenzionati in Italia) o farsela consegnare direttamente al proprio domicilio come servizio aggiuntivo pagando altri 39 euro per consegne fino a 20 km dallo store o 49 euro per distanze comprese tra 20 e 30 km. Oggi Leasys ha già una rete capillare in tutta Italia di punti fisici ma l'obiettivo è raggiungere quota 400 in Italia nel 2020, mentre nel 2021 punta ad espandersi in Europa con 1.200 Mobility Store e circa 35mila veicoli noleggiati a breve e medio termine o in abbonamento.

Non solo mobility: il banking digitale secondo FCA.

A supporto delle attività di Leasys c'è ovviamente il gruppo FCA Bank, nato nel 2006 da una joint venture al 50% tra Fiat Chrysler Automobiles e Crédit Agricole costituita per svolgere attività finanziarie e di noleggio in Europa. FCA Bank è una banca digitale specializzata in finanziamenti, leasing, factoring, noleggio, assicurazioni e nuova mobilità. Oggi FCA Bank offre prodotti e servizi finanziari e assicurativi legati ai 18 brand per i quali opera: da quelli legati all'universo FCA (Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Fiat Professional, Abarth, Chrysler, Jeep e Maserati), fino alla collaborazione con marchi come Jaguar, Land Rover, Morgan, Aston Martin e Ferrari. A questo si aggiunge il debutto, quest'anno, di un nuovo servizio di carte di credito - attivabile e gestibile interamente online - che consente anche ai clienti di ottenere una Visa personalizzata legata a uno dei brand Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth o Fiat Professional. Oltre al livello di personalizzazione estetica della carta gli utilizzatori possono inoltre usufruire in alcuni periodi di particolari promozioni: per esempio uno sconto, da 150 a 300 euro, sulle spese d'istruttoria per sottoscrivere un nuovo finanziamento, un leasing o per richiedere un prestito personale con FCA Bank, oppure uno sconto del 15% sull'importo totale del canone di noleggio pre-pagato e il dimezzamento del deposito cauzionale sulla carta nel caso in cui decida di aderire a uno dei nuovi servizi di mobilità proposti da Leasys.