Cardani: «Se restiamo indietro con Ict è a rischio la competitività dell'Italia» La posizione del presidente Agcom nel primo numero del report DigitEconomy.24 in collaborazione con Luiss Business School di Simona Rossitto

Attenzione a non restare indietro nell’Ict perché è a rischio la capacità competitiva dell’intero Paese. A lanciare l’allarme è il presidente Agcom, Angelo Marcello Cardani, nel suo intervento nel primo report DigitEconomy24 elaborato dal Sole 24 Ore Radiocor in collaborazione con la Luiss Business School.

Per Cardani «il rischio che si corre è molto alto: se l’Ict italiano resta ulteriormente indietro, è la capacità competitiva dell’intero sistema produttivo nazionale che potrebbe essere compromessa». Il presidente, dunque, suggerisce due linee di intervento: «la prima deve rispondere all’esigenza di fare chiarezza sul piano dell’intervento pubblico e dei relativi strumenti da predisporre, per evitare che la mancanza di organicità complessiva - male endemico della politica industriale italiana - possa finire con l’ostacolare il perseguimento degli obiettivi in parola»; la seconda, «strettamente connessa alla prima, deve rispondere all’esigenza di individuare correttamente gli attori pubblici e i relativi ruoli, riservando al regolatore una funzione centrale in ragione della necessità di assicurare il corretto equilibrio fra tutela del consumatore, sostegno pubblico e concorrenzialità del mercato. In questo quadro, una Autorità di regolazione nella pienezza delle sue funzioni è altrettanto essenziale».

Cardani, dunque, il cui mandato è stato prorogato da luglio scorso, chiede in poche parole che il nuovo consiglio Agcom sia nominato al più presto.

Per Cardani «mantenere le regole attuali, solo da aggiornare»

Il presidente Agcom coglie l’occasione anche per sottolineare che le attuali regole predisposte non sono da cambiare o modificare in maniera sostanziale ma solo da aggiornare dai futuri regolatori. «Sono convinto - afferma - che l’apparato regolamentare predisposto non debba essere dismesso, bensì aggiornato nell’ottica di ottenere la massimizzazione del benessere dei consumatori, di migliorare ulteriormente le condizioni concorrenziali e di sostenere, nel contempo, investimenti efficienti in reti di nuova generazione ».

Calcagno: «rete unica superata dalla realtà, sì a coinvestimenti»

Il tema della rete in fibra di nuova generazione, con la possibilità oggi allo studio di combinare quella di Tim con Open Fiber, è toccato invece dal presidente di Fastweb, Alberto Calcagno. La realtà del mercato, spiega in un’intervista, ha già «scavalcato il concetto di rete unica», ed è sbagliato pensare che «un’entità mal definita con il nome di Rete Unica sia la soluzione», al falso mito dell’Italia Cenerentola d’Europa per infrastrutture di rete».