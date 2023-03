Cardinale: «Il Milan avrà un suo stadio. No al Private Equity nella Serie A»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan avrà un suo stadio. Potrà essere San Siro, ma anche no. E sarebbe meglio che i fondi di private equity, carichi di capitali ma senza piani industriali, non entrino nella Serie A. Gerry Cardinale, l’uomo d’affari americano che da meno di un anno è il nuovo proprietario del club rossonero, non ha mai parlato finora (e si è visto anche poco allo stadio). Lo fa da Londra, sul palco del Football Summit organizzato dal quotidiano Financial Times, e lancia messaggi chiari e di peso, reduce dall...