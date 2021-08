Carelli (Fca Bank): «E invece le banche captive hanno un gran futuro»

Il mercato sta evolvendo rapidamente. Tutte le case puntano su una rapida crescita nel settore dei software anche per consentire la diversificazione dei prodotti con cui “vendere” l’auto, dai tradizionali finanziamenti al pay-per-use, fino all’usato, che piace molto agli italiani. Secondo lei in questo nuovo mercato quali player hanno le maggiori chance di vincere la sfida? Le banche captive hanno gli strumenti anche culturali per adattarsi?



Se consideriamo i recenti sviluppi del mercato automotive e l'importanza crescente dei relativi servizi offerti, il ruolo delle società captive risulta – in virtù del legame con la Casa costruttrice – cruciale e destinato ad affermarsi sempre più in futuro. Questo vale ancor più alla luce del fatto che oggi l'offerta delle società captive, e Leasys ne è un ottimo esempio, non si limita al noleggio a lungo termine ma spazia tra diverse soluzioni, dal car sharing 100% elettrico (come LeasysGO!, attivo a Torino, Milano e Roma) all'abbonamento all'auto. Si pensi a CarCloud, il primo nel suo genere in Italia, e al più recente CarBox, innovativa formula di abbonamento on demand.Sono numerosi i pro garantiti dalle captive, a partire dalla preparazione sul prodotto e dai servizi distintivi. Ad esempio la manutenzione, per cui Fca Bank può contare sull'assistenza garantita dalla rete autorizzata dalla casa madre.

Più di recente, il legame con la Casa può portare anche a iniziative comuni per l'offerta dei servizi legati alla mobilità green e la promozione dei modelli ibridi ed elettrici. Per questo motivo i clienti scelgono di guidare un'auto del gruppo con Fca Bank, dai dati del primo semestre si evince una penetrazione del 46%. Non è un caso che in Italia il noleggio captive abbia registrato una crescita importante,superiore a quella del noleggio “generalista”.

Stando alle rilevazioni di Dataforce, le società captive sono cresciute a novembre 2019 del 125,85% (12.300 contratti, quasi 7.000 in più rispetto al 2018), a dicembre la crescita è stata del 67,67% (8.657 contratti,quasi 3.500 in più rispetto al 2018), mentre a gennaio 2020 del 59,69% (con oltre 3.600 contratti più rispetto al primo mese del 2019). E nel primo semestre 2021 gli operatori captive hanno ottenuto un risultato migliore (+65,52%) rispetto a quello fatto registrare dai top player generalisti (+47,93%)

Anche voi pensate di evolvere sempre più verso il multibrand? Più in generale come vede il vostro business di qui al 2030?