Carenza farmaci: così 2mila farmacie preparano in casa compresse, sciroppi e pomate

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

In Italia sono circa 2mila le farmacie specializzate in galenica, l'antica arte di preparare medicinali sotto forma di compresse, capsule, sciroppi, pomate e colliri. È la prima stima che emerge dalla mappatura che la Società Italiana dei farmacisti preparatori (Sifap) ha avviato con la Federazione degli Ordini dei farmacisti (Fofi) tramite l'invio di un questionario alle 20mila farmacie pubbliche e private d'Italia per scattare una prima fotografia ufficiale di questa attività. Tutte le farmacie, dotate per legge di un laboratorio, possono sulla carta predisporre i prodotti, ma quelle che per scelta commerciale e imprenditoriale se ne occupano in maniera strutturata e continuativa sono solo una parte.

L’identikit dei farmacisti “preparatori”

I risultati definitivi dell'indagine saranno presentati in occasione del congresso che celebra il trentennale della Sifap, in programma il 25 marzo a Roma al Nobile Collegio Chimico Farmaceutico.Quando sul mercato nazionale mancano alcuni farmaci e in caso non siano disponibili né importabili dall'estero i corrispettivi “generici” o quando il paziente ha specifiche esigenze, i farmacisti preparatori possono realizzare prodotti “su misura” in laboratori dotati delle più moderne attrezzature e secondo procedure standardizzate a livello nazionale.«Le farmacie che si occupano di galenica - anticipa alla nostra testata la professoressa Paola Minghetti, presidente della Sifap e docente della Facoltà di Scienze del Farmaco dell'Università Statale di Milano – sono distribuite in modo omogeneo da Nord a Sud, anche se i primi dati a disposizione evidenziano una maggiore capillarità in Veneto e Puglia».

Loading...

L’incidenza dei galenici in Italia

La presidente della Sifap spiega poi che «i preparati galenici rappresentano meno dello 0.1% del totale dei farmaci venduti in Italia. Questa produzione è un'attività di nicchia, che richiede competenze specifiche e anche significativi investimenti economici. Da una prima analisi della survey, tutte le farmacie che si occupano di galenica sono in grado di allestire i preparati più semplici, come gli sciroppi, mentre il 90% ha dichiarato di occuparsi della preparazione di capsule e pomate». «Circa il 30% degli esercizi, invece,- continua la docente - è specializzato anche in farmaci rettali, come supposte o microclismi, e nella preparazione di farmaci sterili come colliri, ad esempio l'atropina per i pazienti con maculopatie, e quelli iniettabili».

Cosa dicono i Protocolli nazionali

«Secondo il Testo Unico del 1934, del quale alcuni capisaldi sono ancora in vigore, tutte le farmacie devono essere in grado, in caso di bisogno e di carenze, di poter fornire farmaci urgenti – aggiunge Minghetti – e devono dotarsi per questo di un laboratorio galenico, un requisito obbligatorio per ottenere l'autorizzazione all'esercizio. Diversi, però, sono i gradi di specializzazione di ognuna. Insieme alla Sifo, la Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie, collaboriamo da anni nell'elaborazione di istruzioni operative promuovendo procedure uniformi per l'allestimento di un preparato magistrale efficace e sicuro a tutela del singolo paziente. Sifap e Sifo sono società scientifiche riconosciute dal Ministero della Salute, impegnate nell'obiettivo di garantire il farmaco mancante quando indispensabile».

Le contromisure per i farmaci introvabili

Negli ultimi tempi i farmacisti preparatori hanno contribuito a risolvere alcune emergenze legate alla carenza di prodotti o principi attivi diventati in certi periodi introvabili. È il caso dell'ibuprofene per uso pediatrico, irreperibile in commercio l’estate scorsa a seguito dell'aumento di casi di Covid-19 e di altri virus respiratori nella popolazione infantile. «L’impiego di questa molecola antinfiammatoria e antipiretica – aggiunge Minghetti – è indicata per il trattamento della febbre e della sintomatologia infiammatoria e le confezioni sono andate esaurite nei mesi di luglio e agosto. I farmacisti si sono quindi impegnati a fornire sciroppi, al ritmo anche di 40-50 flaconi al giorno, preparati nei loro laboratori e adatti alla somministrazione ai piccoli pazienti. Per loro, infatti, pochi sono i principi attivi e sicuri a disposizione e quando la produzione industriale non riesce a soddisfare le esigenze di un certo mercato o di un certo periodo, si può sopperire con il galenico, certamente un prodotto sicuro, evitando anche che i genitori manipolino a casa farmaci per adulti, di solito in compresse, con tutti i rischi connessi a un errato dosaggio».