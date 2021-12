Carenze di personale, Londra riapre le porte agli stranieri

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Governo britannico continua a tappare le falle causate da Brexit. In assenza di una strategia complessiva ricorre a interventi alla spicciolata per risolvere i problemi più urgenti. L’ultima misura, introdotta senza clamori alla vigilia di Natale, consente l’ingresso di migliaia di lavoratori europei per ridurre le carenze di personale in due settori cruciali: agricoltura e sanità.

Imprese e sindacati lamentano da mesi che la mancanza di manodopera europea a tutti i livelli ha creato problemi in Gran Bretagna, in molti casi costringendo aziende agricole a lasciar marcire la frutta nei campi perché non c’era nessuno a raccoglierla. In case di cura e ospedali, la carenza di personale ha forzato i pochi presenti a fare turni punitivi e straordinari continui.

Colpa di Brexit o del Covid?



La promessa del Governo che post-Brexit i lavoratori britannici avrebbero sostituito gli europei non si è materializzata. Riconoscendo implicitamente che la situazione non è sostenibile, il ministero dell’Interno ha annunciato due deroghe alla regola di non dare permessi a lavoratori stranieri non qualificati.

Dall’inizio dell’anno nuovo ospedali e case di cura potranno ingaggiare personale straniero grazie a un visto speciale che durerà almeno un anno. Il ministro dell’Interno Priti Patel, un “falco” anti-immigrazione, ha però attribuito la misura all’impatto del Covid-19 e non a Brexit. «I cambiamenti che abbiamo introdotto ai visti per sanità e assistenza allevieranno i problemi senza precedenti causati dalla pandemia», ha detto.

Gli ultimi dati rivelano che 42mila operatori sociali hanno lasciato l’incarico tra aprile e ottobre, aggravando le carenze di personale già esistenti dovute a condizioni di lavoro difficili e salari molto bassi. L’introduzione in novembre dell’obbligo di vaccino è stata per molti un ulteriore deterrente, secondo gli esperti.