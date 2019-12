Carfagna: «Voce Libera è una associazione. Nessuna iniziativa su un nuovo Governo» L’ex ministra e vice presidente della Camera sgombra il campo da possibili equivoci sulla sua associazione. Afferma che “Voce Libera” «si propone di dare voce all’Italia moderata, liberale, riformista, europeista»

Mara Carfagna

1' di lettura

«Né un partito né una corrente di Forza Italia. Non siamo i nuovi responsabili che sosterranno il Conte bis». Così Mara Carfagna presenta “Voce Libera”, una associazione sorta dopo i malumori trascorsi con il leader di Fi Silvio Berlusconi. A Radio24 precisa: «“Voce Libera”, non essendo un partito ma un’associazione, esprime le sue idee di sicuro, ma non prende iniziative dirette nell’eventualità di un nuovo Governo».

Voce all’Italia moderata

L’ex ministra e vice presidente della Camera sgombra il campo da possibili equivoci sulla sua associazione. In una intervista rilasciata al Messaggero afferma che “Voce Libera” «si propone di dare voce all’Italia moderata, liberale, riformista, europeista». Spiega che «aderirà chiunque ne condivida spirito e obiettivi. Ci saranno anche persone aderenti a partiti diversi, ma sempre appartenenti a questo perimetro ideale».

L’anti-Salvini

Qualcosa ce l’ha da dire anche su quanti la considerano, ormai, l’anti-Salvini. «A tutti dico che io un partito ce l’ho già ed è Forza Italia». Questo anche se allo stato «attraversa un momento di difficoltà». Per questo sostiene «chi non si rassegna all’attuale 6%» e «prova a lottare per difendere la voce dei liberali italiani che negli ultimi mesi è diventata troppo flebile e rischia di lasciare spazio a una deriva sovranista ed estremista».

Adesioni a Voce Libera anche da Forza Italia

Carfagna ha negato contatti con Matteo Renzi e Carlo Calenda: «Stiamo ricevendo già tante adesioni anche oltre Fi, ma tutto abbiamo in mente fuorché dar vita a un progetto di “responsabili per Conte”. Non abbiamo nulla a che fare con eventuali operazioni di palazzo. Io non sosterrò mai questo governo», assicura .