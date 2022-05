«Cari amici, questo è il mio ultimo Giro». L’addio di Nibali, ultima bandiera del ciclismo italiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

È un addio così. Un po' melanconico, un po' struggente. Quasi delicato e commovente. E perfino giustamente teatrale. Di un campione che ha dato tanto e che sa, proprio perché è un campione, che è arrivata l'ora di dargli un taglio. Di fare un passo indietro, prima che siano gli altri, con brutalità o sarcasmo, a farglielo notare.

Vincenzo Nibali, 37 anni, alla sua undicesima corsa rosa (due ne ha vinte, sei è salito sul podio), all'arrivo della tappa di Messina, davanti alla sua gente e ai suoi tifosi, dice che basta così. Che è il momento di lasciar le corse. Questo è l’ultimo Giro, questo è l’ultimo anno.

Un annuncio ufficiale, che non prevede ripensamenti, perché Vincenzo, detto lo “Squalo” per la sua capacità di attaccare, non è un tipo che gioca con gli annunci. È un corridore all'antica, di quelli cresciuti alla vecchia scuola del ciclismo, andando via di casa a 15 anni per imparare il mestiere in Toscana, dove si è fatto le ossa, imparando a vincere, certo, ma anche a soffrire. Perché questo sport, bello o brutto che sia, anche se adesso le biciclette pesano solo sei chili e mezzo, e sono dei gioielli di tecnologia, è sempre un lavoraccio pesante. Al caldo e al freddo, sotto la pioggia e la neve e con la faccia al vento e alla polvere. Un lavoraccio sporco che va rispettato. Come va rispettato il pubblico.

Loading...

L’annuncio

Che per Nibali farebbe qualsiasi cosa. Anche perdonarlo se non vince più come ai bei tempi, perché il tempo, è una ruota carogna che passa per tutti. E prima o poi ti presenta il conto. «Questo sarà il mio ultimo Giro d'Italia» dice Vincenzo davanti alle telecamere del Processo alla Tappa. «E a fine stagione chiuderà la mia carriera ciclistica», spiega con un magone che gli occhi sempre più lucidi non riescono a nascondere. «Anche oggi in Sicilia ho avuto una accoglienza fantastica. Sono emozionato perché non capita tutti i giorni di arrivare con il Giro nella propria città: ho vissuto veramente un sacco di emozioni, a volte anche folli, diciamolo».

«Sapevo che ci sarebbe stata questa occasione. Ormai è tanto che pedalo. Ho cominciato da ragazzino e aspettavo questa tappa, perché è in questa città, a Messina, che ho iniziato a correre. Quello che dovevo fare l'ho fatto. Penso di aver dato tanto a questo sport. Ed è giusto adesso che mi dedichi alla mia famiglia. Anche se spero in futuro di poter fare ancora fare qualcosa per il ciclismo», precisa Vincenzo senza alludere al fatto che mai come adesso il nostro ciclismo, senza di lui, rimane davvero orfano e mutilato. Ulteriormente impoverito. Come se si calasse l’ultima bandiera.

Diciamo la verità: in questi ultimi anni di vacche magre sapere che Nibali stava nel gruppo ci teneva su il morale. Sapevamo tutti che Vincenzo era ai tempi supplementari, però con lui la speranza era l’ultima a morire. Dài Nibali che alla lunga vieni fuori. Dài Nibali inventaci uno dei tuoi numeri. Dài Nibali che quando arrivano le montagne le suoni ancora a tutti a questi saputelli un po' arroganti che parlano solo di social e tatuaggi.