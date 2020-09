«Cari compagni!», cronaca di uno sciopero finito nel sangue In concorso a Venezia è stato presentato il nuovo film del regista russo Andrei Konchalovsky, basato su un fatto realmente accaduto di Andrea Chimento

Andrei Konchalovsky torna protagonista alla Mostra di Venezia: quattro anni dopo il premio per la miglior regia vinto con «Paradise», il regista russo è di nuovo in concorso al Lido con «Cari compagni!», film basato su un fatto realmente accaduto a Novocherkassk nel 1962 e rimasto segreto fino agli anni Novanta.

Una manifestazione operaia viene repressa nel sangue dal governo sovietico, i feriti e i dispersi non si contano, mentre una donna è disposta a tutto pur di ritrovare la figlia che aveva partecipato alle proteste.

Classe 1937, Konchalovsky ha scelto di fare un film sulla generazione che ha combattuto ed è sopravvissuta alla Seconda guerra mondiale, con una fiducia incondizionata negli ideali comunisti: come ha lui stesso dichiarato, l'idea alla base della pellicola è quella di rappresentare un'epoca in cui la storia ha rivelato l'enorme distanza tra quegli stessi ideali e la drammatica realtà dei fatti.

Fotografia in bianco e nero

Grazie a una fotografia in bianco e nero pulita e raffinata, «Cari compagni!» colpisce per l'aspetto visivo e alcune interessanti scelte estetiche: una su tutte, la sequenza degli spari sugli scioperanti, vista per buona parte dall'interno di un edificio e accompagnata da una musica volutamente in contrasto con le immagini mostrate.

Peccato però che il film soffra di un'evidente ridondanza e non riesca a problematizzare fino in fondo il contrasto psicologico che vive la protagonista, una donna che abita con l'anziano padre (il passato) e con la giovane figlia (il futuro), simboleggiando così come la sua sia, appunto, una generazione di passaggio tra due epoche.Insiste molto su questo aspetto l'autore russo, alternando momenti incisivi ad altri fin troppo didascalici.