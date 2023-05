Cariad, Peter Bosch (Bentley) nuovo ceo dell’unità software in crisi del gruppo Vw

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le difficoltà in cui versa Cariad, l'unità software del Gruppo Volkswagen, hanno portato alla svolta. Per il ceo Oliver Blume, al timone da settembre 2022, è la prima operazione di chirurgia d'urgenza nell'organigramma del gigante dell'Auto. E oggetto dell'operazione è proprio una creatura (2019) del suo predecessore, Herbert Diess. Il prescelto per il posto di guida è Peter Bosch, ex consulente di Oliver Wyman che fino ad oggi dirigeva la produzione presso Bentley, marchio di lusso del gruppo. Bosch subentrerà nel ruolo di ceo dal 1 giugno a Dirk Hilgenberg, che era stato nominato da Diess per realizzare una piattaforma software dedicata alle auto elettriche, totalmente in-house.

Avvicendamento L'attuale ceo di Cariad, Dirk Hilgenberg sarà sostituito dal 1 giugno (Foto: Cariad)

Bosch sarà affiancato, in questa operazione che Vw definisce di «riallineamento», da «due esperti di software riconosciuti», hanno fatto sapere dal quartier generale del primo costruttore automobilistico europeo. I nomi saranno comunicati a tempo debito. In effetti due ex manager Porsche (di cui lo stesso Blume è rimasto ceo quando è balzato al vertice del gruppo di Wolfsburg), potrebbero entrare a far parte del Cda di Cariad: l'attuale vicepresidente, Thomas Günther, e il responsabile del software di Porsche, Sajjad Khan, secondo una fonte che ha preferito restare anonima. Due membri del top management di Cariad - la chief technology officer, Lynn Longo, e il direttore finanziario, Thomas Sedran - saranno sostituiti, secondo i resoconti dei media tedeschi. Il responsabile delle risorse umane, Rainer Zugehör, resta certamente al suo posto.



Per Blume, che è anche presidente del consiglio di sorveglianza di Cariad, rivoluzionare l'unità era una questione cruciale. Nel corso degli anni si sono accumulati perdite e ritardi per le nuove piattaforme software. Ne sono originati pesanti rinvii sui piani di sviluppo sia del progetto Trinity (l'auto elettrica di seconda generazione di Volkswagen) sia di nuovi modelli chiave sul piano della competitività, come la Porsche Macan elettrica e la nuova Audi Q6 e-tron, oltre a significativi problemi per la gamma dei modelli elettrici ID del brand Vw.

«Peter Bosch è il ceo giusto al momento giusto - ha commentato Blume nel comunicato di Wolfsburg -. È uno stratega, sa giocare per la squadra. Lo ha dimostrato con successo alla Bentley. Conosce bene il Gruppo Volkswagen e ha anche una vasta esperienza nella gestione del cambiamento e nella consulenza».

L'obiettivo è accelerare lo sviluppo della prossima generazione di veicoli software-defined. I legami tra Cariad e i marchi del Gruppo, si legge nella nota, diventeranno più stretti e l’azienda continuerà la sua crescita come fornitore interno di tecnologie future.

