Cariad (Volkswagen) con Qualcomm per la guida assistita

Cariad, la società di software del gruppo Volkswagen, ha annunciato una partnership con Qualcomm Technologies per la fornitura di system-on-chip (SoC) per la propria piattaforma software, progettata per abilitare funzioni di guida assistita e automatizzata fino al livello 4. I SoC della gamma Snapdragon Ride di Qualcomm saranno un componente hardware importante nella piattaforma di calcolo standardizzata e scalabile di Cariad che verrà implementata nei veicoli del Gruppo dalla metà del decennio.