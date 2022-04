Cariati, l’ospedale è stato riaperto ma con soli dieci posti Covid

Ascolta la versione audio dell'articolo

«A volte, è più facile aprire un ospedale a Kabul», diceva Gino Strada a proposito del Vittorio Cosentino di Cariati, uno dei 12 presidi chiusi nel 2010 dal presidente della Regione dell’epoca Giuseppe Scopelliti, in veste di commissario ad acta. L’affermazione del fondatore di Emergency chiude il capitolo dedicato alla sanità calabrese, contenuto nel suo ultimo libro «Una persona alla volta», appena pubblicato da Feltrinelli.

Dopo una lunga occupazione della struttura, iniziata nel novembre del 2020, in piena pandemia, coordinata dall’associazione Le lampare, e da altri gruppi che poi l’hanno sostenuta, fu chiesto proprio a Strada, già operativo sul territorio con alcuni ambulatori, di gestire l’ospedale dismesso: «Ci avrebbe permesso di mettere alla prova in Italia il nostro modello di sanità: cure gratuite ed efficaci senza profitti e senza sprechi. Diedi la nostra disponibilità al commissario e a qualunque interlocutore incontrassi – racconta ancora nel libro – ma nessuno raccoglieva la proposta. Furono mesi girati a vuoto fra troppe risposte mancate».

La disponibilità del medico attivista a operare in Calabria, anche nel ruolo di commissario ad acta, così come molti cittadini gli chiedevano quando il governo continuava senza successo a fare nomine a caso per la guida della sanità regionale, ha però acceso i riflettori sul centro sanitario di Cariati, struttura di riferimento per l’area della Presila greca, l’Alto crotonese e il Basso Jonio cosentino, con un bacino che d’estate supera i 300mila utenti.

Il tam tam sui social ha fatto rumore e Cariati è diventato uno degli emblemi dello sfascio della sanità regionale. Da tutto il mondo sono arrivati messaggi di solidarietà, perfino dal regista Ken Loach e da Roger Waters dei Pink Floyd, coinvolto in un docufilm realizzato da Federico Greco e Mirko Melchiorre. Anche tante tivù internazionali si sono occupate del caso.

Il risultato è che il Vittorio Cosentino ha riaperto da due mesi. Ma riaperto come? «L’ospedale torna in funzione con 10 posti Covid, che potrebbero raddoppiare nel giro di poco tempo a servizio della medicina generale, e ripartire con nuovi servizi, in attesa di diventare ospedale di zona disagiata da in serire nella rete dell’emergenza urgenza», spiega Mimmo Formaro, fra i più attivi rappresentanti del comitato per la riapertura del polo sanitario. Nelle due strutture che compongono il presidio sanitario, per un totale di 13mila mq, è previsto che aumentino reparti e posti letto.