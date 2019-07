730, caricare le spese del 2018

Il sistema riporta solo le spese sostenute negli anni precedenti, lasciando nell’area di parcheggio quelle del 2018. Queste ultime dovranno essere caricate dal contribuente in base ai documenti in suo possesso. Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica invece di quelli per la ristrutturazione edilizia e/o viceversa, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza ulteriori adempimenti. In caso di spese sostenute da entrambi i coniugi sullo stesso immobile, attenzione al limite complessivo di 96mila europer singola unità.