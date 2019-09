Assemblea Carige, attesa per come voterà il primo azionista Malacalza In assise sono presenti 1.200 azionisti, pari al 47,5% del capitale sociale, rimane per ora fuori il 27,6% di Luca Davi e Raul de Forcade

Vittorio Malacalza è arrivato all’assemblea di Carige, ma le quote “pesanti” relative alla Malacalza Investimenti non sono ancora state registrate, lasciando così aperta la porta al via libera assembleare all’aumento di capitale. Mentre si svolgevano le registrazioni dei partecipanti, l’ex vicepresidente di Carige, azionista della banca grazie alla partecipazione sia in proprio che per la sua quota (minoritaria) alla Malacalza Investimenti (società che detiene il 27,6% dell'istituto di credito genovese), si è seduto nelle prime file della vastissima platea. Ai giornalisti assiepati per chiedergli le sue intenzioni di voto ha risposto con un «non parlo».

Poi ha aggiunto: «Sono venuto come piccolo azionista, io mi sono sempre mosso e parlo come piccolo azionista». Alla domanda se i figli Davide e Mattia (azionisti della Malacalza Investimenti) siano intenzionati a presenziare all’assemblea ha risposto: «Io penso che verranno. Non è che concordiamo le cose. Certo saranno arrabbiati. Il problema sono i banchieri». E di fronte alla domanda sulle intenzioni di voto ha ulteriormente aggiunto: «Aspettate. Sapete che siamo gente misteriosa».

All’assemblea sono presenti 1.200 azionisti, pari al 47,5% del capitale sociale, una quota nettamente superiore al 20%, soglia minima per ritenere l’assemblea regolarmente costituita. Ciò significa che al momento dell’inizio dei lavori, la quota di Malacalza Investimenti non risulta registrata. Si sono iscritti a parlare un trentina di soci, l’ultimo dei quali dovrebbe essere proprio Vittorio Malacalza. Il voto dei Malacalza è decisivo affinchè l’assemblea dei soci approvi l’aumento di capitale ed eviti il rischio di finirein risoluzione.

L’assemblea presieduta dal commissario Lener

A presiedere l’assemblea straordinaria è Raffaele Lener, uno dei tre commissari straordinari di Carige indicato a gennaio da Banca di Italia in aggiunta a Pietro Modiano e Fabio Innocenzi che già erano amministratori della banca dal settembre precedente. A prendere la parola in assemblea è Pietro Modiano che ha invitato i soci a guardare «al futuro, non al passato». La banca che rinasce è con pochissimi rischi», che aveva «34% di cattivi crediti, aveva deficit patrimoniale consistente, e si consegna a prospettiva industriale seria, se e quando Ccb eserciterà il suo diritto di opzione, a un futuro dignitiso, di stabilità che con grande fatica abbiamo cercato di costruire». Modiano ha ringraziato la platea dei piccoli azionisti per la «generosità», consapevole della perdita di valore delle azioni «sui bilanci familiari che sarà recuperata solo in parte». Modiano ha anche ringraziato i rappresentanti del Fitd, pivot dell’intera operazione, rappresentati dal presidente Salvatore Maccarone e dal dg Giuseppe Boccuzzi.