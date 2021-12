Carige, le banche aprono a Bper. L’offerta sul tavolo del Fondo interbancario

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Mentre la Borsa promuove l’offerta non vincolante di Bper su Carige, il sistema bancario apre all’analisi della proposta dell’ex popolare modenese, seppur tra i malumori delle banche medie e piccole. Il piano della banca emiliana come noto prevede l’acquisto per un euro della quota di Carige in mano al Fondo interbancario e a Cassa Centrale (88%) e un’Opa sul 12% del capitale residuo in mano al retail (pari al 12% circa del capitale) previa ricapitalizzazione da un miliardo di euro da parte dello...