Carige, la Bce va in pressing e chiede un piano per la banca

Dialogo continuo tra Bce e Carige per la ricerca di una soluzione che metta definitivamente in sicurezza la banca ligure. Francoforte, a quanto risulta al Sole 24Ore da più fonti, nel corso delle ultime settimane avrebbe infatti invitato la banca e il suo azionista di riferimento, il Fondo interbancario per la tutela dei depositi, a studiare un piano alternativo in caso di allungamento dei tempi nella ricerca di un partner che, al momento, ancora non si è palesato.

La scadenza di fine anno

La richiesta sarebbe il frutto anche...