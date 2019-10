Carige, Berneschi spera in Milano per trovare riscatto

«Si dovrebbe fare in modo - prosegue Cozzi - che la questione di competenza possa essere decisa in prima istanza una volta per tutte, attraverso un giudizio incidentale camerale. Come si fa per la ricusazione del giudice. Si potrebbe impugnare in appello e poi in Cassazione ma solo la parte dell'incompetenza, non aspettare che arrivi tutto il processo».



Non sembra, comunque, che si prospetti una prescrizione, per lo meno per il reato di associazione per delinquere, perché questa, con le relative aggravanti, si perfezionerà a 13 anni, un mese e 15 giorni a partire dal 22 maggio 2014.



È quello il giorno in cui Berneschi viene arrestato e passa 136 giorni tra carcere e arresti domiciliari, per poi essere scarcerato con obbligo di dimora. Da allora l’ex numero uno di Carige è in cerca di riscatto e, come prospetta in un’intervista rilasciata al Secolo XIX, medita di chiedere risarcimenti.



Sicuramentela sentenza della Cassazione , che sposta il processo nel capoluogo lombardo, può riaprire la partita. E la speranza degli imputati, accusati di aver organizzato una maxi truffa nei confronti della banca, attraverso acquisizioni di immobili effettuate tramite il comparto assicurativo, sperano che i magistrati lombardi possano acquisire numerosi documenti aggiuntivi che la difesa aveva presentato sia al tribunale che alla corte d’appello di Genova ed erano stati respinti.